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Коронавірус в Києві: за добу виявили 1164 нових випадки (карта)

2 квітня, 12:24

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Найбільше випадків виявили в Оболонському районі

У Києві за минулу добу виявили 1164 нових випадки коронавірусу. Підтверджених випадків всього – 164 605.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

  • Оболонському – 180,
  • Дарницькому – 160,
  • Дніпровському – 150.

Захворіли:

  • 719 жінок віком від 21 до 91 років,
  • 384 чоловіки віком від 18 до 88 років,
  • 34 дівчинки від 1 місяця до 17 років і 27 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.
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За добу 46 летальних випадків від вірусу, а всього – 3 495.

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189 пацієнтів госпіталізували. 546 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

571 подолали коронавірус, всього – 106 788.

Раніше ми повідомляли, що Україна знову побила рекорд за кількістю смертей від COVID-19 і нових випадків за добу.

Також нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, у яких регіонах ситуація з коронавірусом найгірша.

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Київ статистика карантин пневмонія Віталій Кличко коронавірус

Джерело: Сьогодні

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