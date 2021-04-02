Коронавірус в Києві: за добу виявили 1164 нових випадки (карта)

У Києві за минулу добу виявили 1164 нових випадки коронавірусу. Підтверджених випадків всього – 164 605.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:
- Оболонському – 180,
- Дарницькому – 160,
- Дніпровському – 150.
Захворіли:
- 719 жінок віком від 21 до 91 років,
- 384 чоловіки віком від 18 до 88 років,
- 34 дівчинки від 1 місяця до 17 років і 27 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.
За добу 46 летальних випадків від вірусу, а всього – 3 495.
189 пацієнтів госпіталізували. 546 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
571 подолали коронавірус, всього – 106 788.
Раніше ми повідомляли, що Україна знову побила рекорд за кількістю смертей від COVID-19 і нових випадків за добу.
Також нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, у яких регіонах ситуація з коронавірусом найгірша.
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