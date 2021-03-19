Київ потрапив до "червоної зони" карантину: яка ситуація в місті

В Україні сьогодні оновили зони карантину – Київ потрапив до "червоної зони". В столиці за минулу добу 1210 нових випадків коронавірусу, а всього підтверджених випадків 151 133.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:
- Дарницькому – 302,
- Дніпровському – 201,
- Деснянському – 184.
Захворіли:
- 691 жінка віком від 18 до 93 років,
- 462 чоловіки віком від 18 до 93 років,
- 28 дівчаток від 1 до 17 років і 29 хлопчиків від 1 до 17 років.
Так, за добу 24 летальних випадки від вірусу, а всього – 3015. 129 пацієнтів госпіталізували.
258 осіб подолали коронавірус – всього 100 804.
Раніше ми повідомляли, що в Україні виявили майже 16 тисяч нових випадків COVID-19.
Також ми писали, що в Україні проведуть масове тестування на коронавірус.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус
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