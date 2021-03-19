Київ потрапив до "червоної зони" карантину: яка ситуація в місті

В Україні сьогодні оновили зони карантину – Київ потрапив до "червоної зони". В столиці за минулу добу 1210 нових випадків коронавірусу, а всього підтверджених випадків 151 133.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

Дарницькому – 302,

Дніпровському – 201,

Деснянському – 184.

Захворіли:

691 жінка віком від 18 до 93 років,

462 чоловіки віком від 18 до 93 років,

28 дівчаток від 1 до 17 років і 29 хлопчиків від 1 до 17 років.

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Так, за добу 24 летальних випадки від вірусу, а всього – 3015. 129 пацієнтів госпіталізували.

258 осіб подолали коронавірус – всього 100 804.

Раніше ми повідомляли, що в Україні виявили майже 16 тисяч нових випадків COVID-19.

Також ми писали, що в Україні проведуть масове тестування на коронавірус.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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