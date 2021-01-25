Коронавірус у Києві: за добу виявили 146 нових випадків (карта)

Всього коронавірус забрав життя 2283 киян

У Києві за минулу добу 146 нових випадків коронавірусу. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 126 264.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в таких районах:

Дарницькому районі – 57;

Деснянському – 25;

Солом'янському районі – 15.



Захворіли:

83 жінки віком від 22 до 81 року;

58 чоловіків віком від 18 до 83 років,

1 дівчинка віком 3 роки і 4 хлопчики від 7 місяців до 16 років.

Захворів, зокрема, один медик. У лікарні столиці госпіталізували 7 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Померло 5 осіб. Всього коронавірус забрав життя 2283 киян. Одужали за минулу добу 626 осіб. Всього коронавірус подолали 58 513 жителів Києва.

Раніше ми повідомляли, що лідери ЄС обіцяють Зеленському, що Україна швидко отримає вакцину проти COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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