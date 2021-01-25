Русский
$ 28,16
34,25
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

Коронавірус у Києві: за добу виявили 146 нових випадків (карта)

25 січня, 10:32

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всього коронавірус забрав життя 2283 киян

У Києві за минулу добу 146 нових випадків коронавірусу. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 126 264.

Реклама

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в таких районах:

  • Дарницькому районі – 57;
  • Деснянському – 25;
  • Солом'янському районі – 15.


Захворіли:

  • 83 жінки віком від 22 до 81 року;
  • 58 чоловіків віком від 18 до 83 років,
  • 1 дівчинка віком 3 роки і 4 хлопчики від 7 місяців до 16 років.

Захворів, зокрема, один медик. У лікарні столиці госпіталізували 7 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

В тренді
У Києві посольство Росії підсвітили Навальним і картою Криму (фото)
Реклама

Померло 5 осіб. Всього коронавірус забрав життя 2283 киян. Одужали за минулу добу 626 осіб. Всього коронавірус подолали 58 513 жителів Києва.

Раніше ми повідомляли, що лідери ЄС обіцяють Зеленському, що Україна швидко отримає вакцину проти COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ статистика карантин Віталій Кличко коронавірус

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Не потрап у пастку! В Україні з'явився новий вид шахрайства, замаскований під роздачу грошей від
Не потрап у пастку! В Україні з'явився новий вид шахрайства, замаскований під роздачу грошей від "АТБ"Інші новини
"А давайте без суржику". Якою мовою розмовляють продавці і поліція – відеоексперіментВлада
Пірнаємо в масках. Чи закриє локдаун ополонки на Водохреще в Києві?
Пірнаємо в масках. Чи закриє локдаун ополонки на Водохреще в Києві?Інші новини
Білборди з нецензурною лайкою
Білборди з нецензурною лайкою "з'явилися" у Києві. У КМДА пояснили скандальні фотоІнші новини
Як Київ святкує Водохреще в парку Партизанської слави (фото)
Як Київ святкує Водохреще в парку Партизанської слави (фото)Інші новини
У Києві на Будинку культури з'явилися прапори
У Києві на Будинку культури з'явилися прапори "ДНР" (фото)Інші новини

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти