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Коронавірус у Києві: за добу виявили 301 новий випадок (карта)

18 січня, 10:23

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Підтверджених випадків захворювання в столиці вже 122 997

У Києві виявили за минулу добу 301 новий випадок коронавірусу. Підтверджених випадків захворювання сьогодні вже 122 997.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

  • Дарницькому районі – 123;
  • Солом'янському – 54;
  • Дніпровському районі – 40.

Захворіли:

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  • 173 жінки віком від 18 до 99 років;
  • 121 чоловік віком від 19 до 95 років;
  • 3 дівчинки від 11 до 17 років і 4 хлопчики від 15 днів до 16 років.
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Захворіли, зокрема, 8 медиків. У лікарні столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

5 людей померли. Всього за період пандемії у столиці 2195 летальних випадків від вірусу. Одужали за добу 211 людей. Усього коронавірус подолали 48 073 жителі столиці.

Раніше ми повідомляли, що безкоштовно вакцину від COVID-19 зможе отримати тільки половина українців. Решті доведеться або не вакцинуватися, або шукати і оплачувати вакцину самостійно. Напередодні народний депутат від "Слуги народу" Євген Кравчук озвучив ймовірну вартість – близько 700 грн.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Київ статистика коронавірус коронакриза

Джерело: Сьогодні

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