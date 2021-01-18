Коронавірус у Києві: за добу виявили 301 новий випадок (карта)

Підтверджених випадків захворювання в столиці вже 122 997

У Києві виявили за минулу добу 301 новий випадок коронавірусу. Підтверджених випадків захворювання сьогодні вже 122 997.

Реклама

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

Дарницькому районі – 123;

Солом'янському – 54;

Дніпровському районі – 40.

Захворіли:

В тренді На Софійській площі почали демонтаж новорічної ялинки? Ми перевірили чутки

173 жінки віком від 18 до 99 років;

121 чоловік віком від 19 до 95 років;

3 дівчинки від 11 до 17 років і 4 хлопчики від 15 днів до 16 років.

Реклама

Захворіли, зокрема, 8 медиків. У лікарні столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

5 людей померли. Всього за період пандемії у столиці 2195 летальних випадків від вірусу. Одужали за добу 211 людей. Усього коронавірус подолали 48 073 жителі столиці.

Раніше ми повідомляли, що безкоштовно вакцину від COVID-19 зможе отримати тільки половина українців. Решті доведеться або не вакцинуватися, або шукати і оплачувати вакцину самостійно. Напередодні народний депутат від "Слуги народу" Євген Кравчук озвучив ймовірну вартість – близько 700 грн.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама