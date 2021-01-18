Коронавірус у Києві: за добу виявили 301 новий випадок (карта)

У Києві виявили за минулу добу 301 новий випадок коронавірусу. Підтверджених випадків захворювання сьогодні вже 122 997.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:
- Дарницькому районі – 123;
- Солом'янському – 54;
- Дніпровському районі – 40.
Захворіли:
- 173 жінки віком від 18 до 99 років;
- 121 чоловік віком від 19 до 95 років;
- 3 дівчинки від 11 до 17 років і 4 хлопчики від 15 днів до 16 років.
Захворіли, зокрема, 8 медиків. У лікарні столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
5 людей померли. Всього за період пандемії у столиці 2195 летальних випадків від вірусу. Одужали за добу 211 людей. Усього коронавірус подолали 48 073 жителі столиці.
Раніше ми повідомляли, що безкоштовно вакцину від COVID-19 зможе отримати тільки половина українців. Решті доведеться або не вакцинуватися, або шукати і оплачувати вакцину самостійно. Напередодні народний депутат від "Слуги народу" Євген Кравчук озвучив ймовірну вартість – близько 700 грн.
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