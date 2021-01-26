Коронавірус в Києві: за добу виявили 375 нових випадків (карта)

Всього коронавірус забрав життя 2292 киян

У Києві за минулу добу виявили 375 нових випадків коронавіруса. Підтверджених випадків захворювання COVID-19 сьогодні в Києві вже 126 639.

Реклама

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в таких районах:

Дніпровському районі – 68,

Дарницькому – 62,

Святошинському районі – 52.

Захворіли:

В тренді У Києві посольство Росії підсвітили Навальним і картою Криму (фото)

210 жінок у віці від 18 до 85 років,

154 чоловіки у віці від 23 до 87 років,

4 дівчинки від 6 місяців до 13 років і 7 хлопчиків від 5 до 17 років.

Реклама

Захворіли, зокрема, 6 медиків. У лікарні столиці госпіталізували 42 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

9 чоловік померли. Всього коронавірус забрав життя 2292 киян. Одужали за минулу добу 1639 чоловік. Всього коронавірус подолали 60 152 жителя Києва.

Нагадаємо, раніше "Сьогодні" розповідали, чому люди вмирають після введення COVID-вакцини і чи варто боятися українцям.

Також ми писали, як людство буде подорожувати в 2021 році на тлі пандемії COVID-19. Вакцина від коронавірусу може відкрити кордони для багатьох мандрівників.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама