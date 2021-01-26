Русский
$ 28,17
34,23
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

Коронавірус в Києві: за добу виявили 375 нових випадків (карта)

26 січня, 11:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всього коронавірус забрав життя 2292 киян

У Києві за минулу добу виявили 375 нових випадків коронавіруса. Підтверджених випадків захворювання COVID-19 сьогодні в Києві вже 126 639.

Реклама

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в таких районах:

  • Дніпровському районі – 68,
  • Дарницькому – 62,
  • Святошинському районі – 52.

Захворіли:

В тренді
У Києві посольство Росії підсвітили Навальним і картою Криму (фото)
  • 210 жінок у віці від 18 до 85 років,
  • 154 чоловіки у віці від 23 до 87 років,
  • 4 дівчинки від 6 місяців до 13 років і 7 хлопчиків від 5 до 17 років.
Реклама

Захворіли, зокрема, 6 медиків. У лікарні столиці госпіталізували 42 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

9 чоловік померли. Всього коронавірус забрав життя 2292 киян. Одужали за минулу добу 1639 чоловік. Всього коронавірус подолали 60 152 жителя Києва.

Нагадаємо, раніше "Сьогодні" розповідали, чому люди вмирають після введення COVID-вакцини і чи варто боятися українцям.

Також ми писали, як людство буде подорожувати в 2021 році на тлі пандемії COVID-19. Вакцина від коронавірусу може відкрити кордони для багатьох мандрівників.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ статистика Віталій Кличко коронавірус

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Не потрап у пастку! В Україні з'явився новий вид шахрайства, замаскований під роздачу грошей від
Не потрап у пастку! В Україні з'явився новий вид шахрайства, замаскований під роздачу грошей від "АТБ"Інші новини
"А давайте без суржику". Якою мовою розмовляють продавці і поліція – відеоексперіментВлада
Білборди з нецензурною лайкою
Білборди з нецензурною лайкою "з'явилися" у Києві. У КМДА пояснили скандальні фотоІнші новини
Як Київ святкує Водохреще в парку Партизанської слави (фото)
Як Київ святкує Водохреще в парку Партизанської слави (фото)Інші новини
Довелося втихомирювати наручниками: як поліція зупинила п'яного заступника міністра
Довелося втихомирювати наручниками: як поліція зупинила п'яного заступника міністраПолітика
Кличко занурився в ополонку біля парку
Кличко занурився в ополонку біля парку "Дружби Народів" (відео)Інші новини

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти