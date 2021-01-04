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Коронавірус в Києві: за добу виявили 504 нових випадків (карта)

4 січня, 11:05

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всього за період пандемії в столиці 1977 летальних випадків від вірусу

У Києві за минулу добу виявили 504 нових випадків коронавіруса. Підтверджених випадків захворювання сьогодні вже 113 523.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram .

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

  • Дарницькому районі – 192,
  • Дніпровському – 84,
  • Солом'янському районі – 51.

Захворіли:

  • 288 жінок у віці від 18 до 88 років,
  • 183 чоловіки у віці від 19 до 87 років,
  • 15 дівчаток від 1 до 16 років і 18 хлопчиків від 1 до 17 років.
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Захворів, зокрема, 31 медик. У лікарні столиці госпіталізували 44 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Одужали за добу 120 чоловік. Всього коронавірус подолали 40 354 жителя столиці. 14 чоловік померли. Всього за період пандемії в столиці 1977 летальних випадків від вірусу.

Нагадаємо, 1 січня в Києві зафіксували 885 нових випадків зараження коронавірусной інфекцією.

В Україні за минулу добу виявили 5038 нових випадків інфікування коронавірусів.

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Київ Віталій Кличко коронавірус

Джерело: Сьогодні

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