Коронавірус в Києві: за добу виявили 504 нових випадків (карта)

У Києві за минулу добу виявили 504 нових випадків коронавіруса. Підтверджених випадків захворювання сьогодні вже 113 523.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram .
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:
- Дарницькому районі – 192,
- Дніпровському – 84,
- Солом'янському районі – 51.
Захворіли:
- 288 жінок у віці від 18 до 88 років,
- 183 чоловіки у віці від 19 до 87 років,
- 15 дівчаток від 1 до 16 років і 18 хлопчиків від 1 до 17 років.
Захворів, зокрема, 31 медик. У лікарні столиці госпіталізували 44 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 120 чоловік. Всього коронавірус подолали 40 354 жителя столиці. 14 чоловік померли. Всього за період пандемії в столиці 1977 летальних випадків від вірусу.
Нагадаємо, 1 січня в Києві зафіксували 885 нових випадків зараження коронавірусной інфекцією.
В Україні за минулу добу виявили 5038 нових випадків інфікування коронавірусів.
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