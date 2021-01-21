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Коронавірус у Києві: за добу виявили 595 нових випадків (карта)

21 січня, 11:02

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всього за період пандемії в столиці 2246 летальних випадків від вірусу

У Києві за минулу добу виявили 595 нових випадків коронавірусу. Підтверджених випадків захворювання сьогодні вже 124 835.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

  • Дарницькому районі – 137;
  • Святошинському – 82;
  • Дніпровському районі – 72.

Захворіли:

  • 353 жінки віком від 18 до 88 років;
  • 225 чоловіків віком від 18 до 89 років;
  • 7 дівчаток від 9 до 17 років і 10 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.
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Захворіли, зокрема, 18 медиків. У лікарні столиці госпіталізували 53 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

19 людей померли. Всього за період пандемії в столиці 2246 летальних випадків від вірусу.

Одужали за добу 1807 осіб. Всього коронавірус подолали 52 146 жителів столиці.

Раніше повідомлялося, що влада американського штату Каліфорнія вирішили тимчасово відмовитися від використання вакцини від коронавірусу фірми Moderna після виникнення алергічних реакцій у тих, кому ввели препарат.

У Києві поліція зловила людину, яка підробляла довідки про відсутність коронавірусу – дивіться сюжет:

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Київ статистика Віталій Кличко коронавірус

Джерело: Сьогодні

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