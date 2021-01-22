Коронавірус в Києві: за добу виявили 507 нових випадків (карта)

Одужали за добу в Києві 2854 особи

У Києві за минулу добу виявили 507 нових випадків коронавірусу. Підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 125 342.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

Дарницькому районі – 98,

Дніпровському – 72,

Святошинському районі – 71.

Захворіли:

282 жінки віком від 18 до 88 років,

216 чоловіків віком від 18 до 91 року,

3 дівчинки від 14 до 17 років і 6 хлопчиків від 11 до 16 років.

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Захворіли, зокрема, 16 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 37 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Померли 14 осіб. Всього за період пандемії в столиці 2260 летальних випадків від вірусу. Одужали за добу в Києві 2854 особи. Це найбільша кількість за період пандемії. Всього коронавірус подолали 55 000 жителів столиці.

У стаціонарах медичних закладів столиці сьогодні лікується 1161 хворий на COVID-19. З них 4 дитини. 818 пацієнтів – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 956 осіб. Під апаратами ШВЛ – 17 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медустановах – майже 29%.

Нагадаємо, також Україна продовжує переговори про постачання вакцин від COVID-19 з США, заявив посол Володимир Єльченко. Йдеться про вакцини компаній Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі сумніваються в заявленій ефективності вакцини від коронавірусу від Pfizer і BioNTech. Є побоювання, що препарат може не захистити від нових штамів вірусу.

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