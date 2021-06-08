Коронавірус в Києві. За добу виявили 700 нових випадків

У Києві за минулу добу виявили 700 нових випадків інфікування COVID-19.
Як повідомив мер столиці Віталій Кличко в Telegram, з початку епідемії в столиці COVID-19 діагностували у 209 825 осіб.
За добу захворіли:
- 392 жінки віком від 18 до 84 років;
- 245 чоловіків віком від 18 до 84 років;
- 29 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 34 хлопчики від 4 місяців до 17 років.
У київські лікарні довелося госпіталізувати 44 пацієнта, інфікованих коронавірусом, і 25 з підозрою і пневмоніями. Решту відправили на самоізоляцію під контролем лікарів.
Примітно, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Дніпровському – 153, Солом'янському – 137 і Дарницькому районах – 120.
Зазначається, що за останню добу в Києві від коронавірусу померла одна людина. З початку епідемії хвороба забрала життя 5132 жителів столиці.
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Раніше ми повідомляли, що в Україні за добу виявили більше тисячі нових випадків.
Також нагадаємо, як проходить вакцинація від COVID-19 в Україні.
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