Коронавірус в Києві. За добу виявили 700 нових випадків

За останню добу від COVID-19 помер один житель столиці, а з початку епідемії хвороба забрала життя 5132 мешканців Києва – свіжі дані

У Києві за минулу добу виявили 700 нових випадків інфікування COVID-19.

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Як повідомив мер столиці Віталій Кличко в Telegram, з початку епідемії в столиці COVID-19 діагностували у 209 825 осіб.

За добу захворіли:

392 жінки віком від 18 до 84 років;

245 чоловіків віком від 18 до 84 років;

29 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 34 хлопчики від 4 місяців до 17 років.

У київські лікарні довелося госпіталізувати 44 пацієнта, інфікованих коронавірусом, і 25 з підозрою і пневмоніями. Решту відправили на самоізоляцію під контролем лікарів.

Примітно, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Дніпровському – 153, Солом'янському – 137 і Дарницькому районах – 120.

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Зазначається, що за останню добу в Києві від коронавірусу померла одна людина. З початку епідемії хвороба забрала життя 5132 жителів столиці.

Раніше ми повідомляли, що в Україні за добу виявили більше тисячі нових випадків.

Також нагадаємо, як проходить вакцинація від COVID-19 в Україні.

Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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