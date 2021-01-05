Коронавірус в Києві: за добу виявили 846 нових випадків (карта)

Всього за період пандемії в столиці 2003 летальних випадки від вірусу

У Києві за минулу добу виявили 846 нових випадків коронавірусу. Підтверджених випадків захворювання сьогодні вже 114 369.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

Дарницькому районі – 154,

Дніпровському – 125,

Солом'янському районі – 104.

Захворіли:

483 жінки віком від 18 до 89 років,

339 чоловіків віком від 18 до 88 років,

10 дівчаток від 1 до 15 років і 14 хлопчиків від 2 до 15 років.

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Померли 26 осіб. Всього за період пандемії в столиці 2003 летальних випадки від вірусу.

Захворіли, зокрема, 33 медики. До лікарень столиці за минулу добу госпіталізували 70 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 567 осіб. Всього коронавірус подолали 40 921 житель столиці.

Як ми вже писали, в адміністрації чинного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа вважають, що найімовірнішою причиною пандемії COVID-19 став витік коронавірусу з лабораторії в Китаї.

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