У Києві за минулу добу виявили 846 нових випадків коронавірусу. Підтверджених випадків захворювання сьогодні вже 114 369.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:
- Дарницькому районі – 154,
- Дніпровському – 125,
- Солом'янському районі – 104.
Захворіли:
- 483 жінки віком від 18 до 89 років,
- 339 чоловіків віком від 18 до 88 років,
- 10 дівчаток від 1 до 15 років і 14 хлопчиків від 2 до 15 років.
Померли 26 осіб. Всього за період пандемії в столиці 2003 летальних випадки від вірусу.
Захворіли, зокрема, 33 медики. До лікарень столиці за минулу добу госпіталізували 70 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 567 осіб. Всього коронавірус подолали 40 921 житель столиці.
Як ми вже писали, в адміністрації чинного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа вважають, що найімовірнішою причиною пандемії COVID-19 став витік коронавірусу з лабораторії в Китаї.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
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