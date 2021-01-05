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Коронавірус в Києві: за добу виявили 846 нових випадків (карта)

5 січня, 11:30

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всього за період пандемії в столиці 2003 летальних випадки від вірусу

У Києві за минулу добу виявили 846 нових випадків коронавірусу. Підтверджених випадків захворювання сьогодні вже 114 369.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

  • Дарницькому районі – 154,
  • Дніпровському – 125,
  • Солом'янському районі – 104.

Захворіли:

  • 483 жінки віком від 18 до 89 років,
  • 339 чоловіків віком від 18 до 88 років,
  • 10 дівчаток від 1 до 15 років і 14 хлопчиків від 2 до 15 років.
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Померли 26 осіб. Всього за період пандемії в столиці 2003 летальних випадки від вірусу.

Захворіли, зокрема, 33 медики. До лікарень столиці за минулу добу госпіталізували 70 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 567 осіб. Всього коронавірус подолали 40 921 житель столиці.

Як ми вже писали, в адміністрації чинного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа вважають, що найімовірнішою причиною пандемії COVID-19 став витік коронавірусу з лабораторії в Китаї.

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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Київ статистика Віталій Кличко коронавірус

Джерело: Сьогодні

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