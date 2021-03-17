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Коронавірус у Києві: за добу виявили понад тисячу нових випадків (карта)

17 березня, 10:07

Віталій Семченко Віталій Семченко

Всього за період пандемії в столиці 2961 летальний випадок

У Києві за останню добу – 1 121 нових випадків коронавірусу. Підтверджених випадків в столиці за весь час пандемії – всього 148 831.

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Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

  • Дарницькому – 169;
  • Дніпровському – 160;
  • Деснянському – 175.

Захворіли:

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  • 632 жінки у віці від 18 до 97 років;
  • 406 чоловіків у віці від 18 до 91 років;
  • 47 дівчаток від 4 місяців до 17 років і 36 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.
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За минулу добу 125 летальних випадків від вірусу, а всього 2961.

107 пацієнтів госпіталізували. 291 подолав коронавірус – всього 99 880.

Як повідомлялося раніше, в Україні за останню добу виявили 11 833 нових випадки інфікування коронавірусом. За минулу добу від COVID-19 померли 289 українців. Це найвищий показник за смертністю за весь час пандемії.

Крім того, лікар Андрій Роханський розповів, чому провалився перший етап вакцинації від COVID-19.

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