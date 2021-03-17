Коронавірус у Києві: за добу виявили понад тисячу нових випадків (карта)

Всього за період пандемії в столиці 2961 летальний випадок

У Києві за останню добу – 1 121 нових випадків коронавірусу. Підтверджених випадків в столиці за весь час пандемії – всього 148 831.

Реклама

Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

Дарницькому – 169;

Дніпровському – 160;

Деснянському – 175.

Захворіли:

632 жінки у віці від 18 до 97 років;

406 чоловіків у віці від 18 до 91 років;

47 дівчаток від 4 місяців до 17 років і 36 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Реклама

За минулу добу 125 летальних випадків від вірусу, а всього 2961.

107 пацієнтів госпіталізували. 291 подолав коронавірус – всього 99 880.

Як повідомлялося раніше, в Україні за останню добу виявили 11 833 нових випадки інфікування коронавірусом. За минулу добу від COVID-19 померли 289 українців. Це найвищий показник за смертністю за весь час пандемії.

Крім того, лікар Андрій Роханський розповів, чому провалився перший етап вакцинації від COVID-19.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама