Коронавірус у Києві: за добу виявили понад тисячу нових випадків (карта)

У Києві за останню добу – 1 121 нових випадків коронавірусу. Підтверджених випадків в столиці за весь час пандемії – всього 148 831.
Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко в Telegram.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:
- Дарницькому – 169;
- Дніпровському – 160;
- Деснянському – 175.
Захворіли:
- 632 жінки у віці від 18 до 97 років;
- 406 чоловіків у віці від 18 до 91 років;
- 47 дівчаток від 4 місяців до 17 років і 36 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.
За минулу добу 125 летальних випадків від вірусу, а всього 2961.
107 пацієнтів госпіталізували. 291 подолав коронавірус – всього 99 880.
Як повідомлялося раніше, в Україні за останню добу виявили 11 833 нових випадки інфікування коронавірусом. За минулу добу від COVID-19 померли 289 українців. Це найвищий показник за смертністю за весь час пандемії.
Крім того, лікар Андрій Роханський розповів, чому провалився перший етап вакцинації від COVID-19.
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