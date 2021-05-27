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Коронавірус у Києві. За добу виявили понад 400 нових випадків

27 травня, 11:48

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

З початку епідемії хвороба забрала життя 5055 жителів столиці – в мерії опублікували свіжі дані

У Києві за минулу добу виявили 454 нових випадки інфікування COVID-19.

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Як повідомили в пресслужбі КМДА, з початку епідемії в столиці COVID-19 діагностували у 205 517 осіб.

За добу захворіли:

  • 276 жінок віком від 19 до 87 років;
  • 155 чоловіків віком від 18 до 84 років;
  • 6 дівчаток від 11 місяців до 16 років і 17 хлопчиків від 7 місяців до 16 років.

У київські лікарні довелося госпіталізувати 33 пацієнти, інфікованих коронавірусом, і 99 з підозрою і пневмоніями. Решту відправили на самоізоляцію під контролем лікарів.

Примітно, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Солом'янському – 130, Святошинському – 91 і Голосіївському районах – 81.

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Зазначається, що за останню добу в Києві від коронавірусу померли 11 осіб. З початку епідемії хвороба забрала життя 5055 жителів столиці.

Раніше ми повідомляли, що в Україні за добу виявили більше трьох тисяч нових випадків COVID-19.

Також нагадаємо, як проходить вакцинація від COVID-19 в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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