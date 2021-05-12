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Коронавірус в Києві. За добу виявили більше 600 нових випадків

12 травня, 10:25

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

З початку епідемії хвороба забрала життя 4854 жителів столиці – мер міста Віталій Кличко опублікував свіжі дані

У Києві за минулу добу виявили 627 нових випадків інфікування COVID-19.

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Як розповів у своєму Telegram-каналі мер міста Віталій Кличко, з початку епідемії в столиці COVID-19 діагностували у 199 802 осіб.

За даними мера, 12 травня в Києві захворіли:

  • 366 жінок віком від 18 до 92 років;
  • 241 чоловік віком від 20 до 85 років;
  • 14 дівчаток від 1 року до 16 років і 6 хлопчиків від 1 до 16 років.

У київські лікарні довелося госпіталізувати 69 пацієнтів, інфікованих коронавірусом, і 111 з підозрою і пневмоніями. Решту відправили на самоізоляцію під контролем лікарів.

Примітно, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Святошинському – 107, Солом'янському – 105 і Голосіївському – 102.

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Кличко додав, що за останню добу в Києві від коронавірусу померли 16 осіб. З початку епідемії хвороба забрала життя 4854 жителів столиці.

Раніше ми повідомляли, що в Україні приріст нових випадків за добу знову збільшується.

Також нагадаємо, Україна розробляє три вакцини від COVID-19.

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