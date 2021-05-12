Коронавірус в Києві. За добу виявили більше 600 нових випадків

У Києві за минулу добу виявили 627 нових випадків інфікування COVID-19.
Як розповів у своєму Telegram-каналі мер міста Віталій Кличко, з початку епідемії в столиці COVID-19 діагностували у 199 802 осіб.
За даними мера, 12 травня в Києві захворіли:
- 366 жінок віком від 18 до 92 років;
- 241 чоловік віком від 20 до 85 років;
- 14 дівчаток від 1 року до 16 років і 6 хлопчиків від 1 до 16 років.
У київські лікарні довелося госпіталізувати 69 пацієнтів, інфікованих коронавірусом, і 111 з підозрою і пневмоніями. Решту відправили на самоізоляцію під контролем лікарів.
Примітно, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Святошинському – 107, Солом'янському – 105 і Голосіївському – 102.
Кличко додав, що за останню добу в Києві від коронавірусу померли 16 осіб. З початку епідемії хвороба забрала життя 4854 жителів столиці.
Раніше ми повідомляли, що в Україні приріст нових випадків за добу знову збільшується.
Також нагадаємо, Україна розробляє три вакцини від COVID-19.
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