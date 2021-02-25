Коронавірус у Києві: за добу виявили більш як 650 нових випадків (карта)

У Києві за минулу добу, 24 лютого, виявили 652 нових випадки інфікування COVID-19.
Як розповів у своєму Telegram-каналі мер міста Віталій Кличко, з початку епідемії в столиці COVID-19 діагностували у 136 328 осіб.
За даними мера, 25 лютого в Києві захворіли:
- 347 жінок віком від 18 до 86 років;
- 278 чоловіків віком від 20 до 92 років;
- 11 дівчаток віком від 2 до 17 років;
- 16 хлопчиків віком від 1 до 17 років.
У київські лікарні довелося госпіталізувати 126 пацієнтів. Решту відправили на самоізоляцію під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (124), Дніпровському (97) і в Деснянському (93).
Кличко додав, що за останню добу в Києві від коронавірусу померли 18 людей. З початку епідемії хвороба забрала життя 2620 жителів столиці.
В Україні за останню добу виявили 8147 нових випадків інфікування коронавірусом.
Раніше ми повідомляли, що Україна повертається до адаптивного карантину. Найгірша епідемічна ситуація – в Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Тому тут будуть введені найсуворіші обмеження.
Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні
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