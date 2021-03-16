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Коронавірус в Києві: за добу виявили майже 1000 нових випадків (карта)

16 березня, 12:24

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всього за період пандемії в столиці 2936 летальних випадків від вірусу

У Києві за останню добу – 999 нових випадків коронавірусу. Підтверджених випадків в столиці за весь час пандемії – всього 147 710.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

  • Дарницькому – 205,
  • Дніпровському – 186,
  • Деснянському – 131.

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Захворіли:

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У Києві жінка з COVID-19 викинулася з вікна лікарні
  • 560 жінок віком від 18 до 90 років,
  • 380 чоловіків віком від 18 до 89 років,
  • 31 дівчинка від 3 до 17 років і 28 хлопчиків від 2 до 17 років.

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За минулу добу 19 летальних випадків від вірусу, а всього 2936.

100 пацієнтів госпіталізували. 408 подолали коронавірус – всього 99 589.

Нагадаємо, раніше на страховому ринку України з'явилися нові пропозиції щодо страхування від COVID-19. Компанії пропонують виплачувати компенсацію "на руки" в разі захворювання.

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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Київ карантин Віталій Кличко коронавірус

Джерело: Сьогодні

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