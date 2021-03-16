Коронавірус в Києві: за добу виявили майже 1000 нових випадків (карта)

У Києві за останню добу – 999 нових випадків коронавірусу. Підтверджених випадків в столиці за весь час пандемії – всього 147 710.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:
- Дарницькому – 205,
- Дніпровському – 186,
- Деснянському – 131.
Захворіли:
- 560 жінок віком від 18 до 90 років,
- 380 чоловіків віком від 18 до 89 років,
- 31 дівчинка від 3 до 17 років і 28 хлопчиків від 2 до 17 років.
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За минулу добу 19 летальних випадків від вірусу, а всього 2936.
100 пацієнтів госпіталізували. 408 подолали коронавірус – всього 99 589.
Нагадаємо, раніше на страховому ринку України з'явилися нові пропозиції щодо страхування від COVID-19. Компанії пропонують виплачувати компенсацію "на руки" в разі захворювання.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
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