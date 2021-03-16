Коронавірус в Києві: за добу виявили майже 1000 нових випадків (карта)

Всього за період пандемії в столиці 2936 летальних випадків від вірусу

У Києві за останню добу – 999 нових випадків коронавірусу. Підтверджених випадків в столиці за весь час пандемії – всього 147 710.

Реклама

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

Дарницькому – 205,

Дніпровському – 186,

Деснянському – 131.

Реклама

Захворіли:

В тренді У Києві жінка з COVID-19 викинулася з вікна лікарні

560 жінок віком від 18 до 90 років,

380 чоловіків віком від 18 до 89 років,

31 дівчинка від 3 до 17 років і 28 хлопчиків від 2 до 17 років.

Читайте також: Підхопили коронавірус у відпустці. Як отримати компенсацію за зіпсований відпочинок?

За минулу добу 19 летальних випадків від вірусу, а всього 2936.

100 пацієнтів госпіталізували. 408 подолали коронавірус – всього 99 589.

Нагадаємо, раніше на страховому ринку України з'явилися нові пропозиції щодо страхування від COVID-19. Компанії пропонують виплачувати компенсацію "на руки" в разі захворювання.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама