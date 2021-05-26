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Коронавірус в Києві. За добу виявили майже 400 нових випадків

26 травня, 11:35

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

З початку епідемії хвороба забрала життя 5044 жителів столиці – в мерії опублікували свіжі дані

У Києві за минулу добу виявили 385 нових випадків інфікування COVID-19.

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Як повідомили в пресслужбі КМДА, з початку епідемії в столиці COVID-19 діагностували у 205 063 осіб.

За добу захворіли:

  • 218 жінок віком від 19 до 87 років;
  • 145 чоловіків віком від 18 до 85 років;
  • 11 дівчаток від 1 до 17 років і 11 хлопчиків від 1 до 16 років.

У київські лікарні довелося госпіталізувати 48 пацієнтів, інфікованих коронавірусом, і 96 з підозрою і пневмоніями. Решту відправили на самоізоляцію під контролем лікарів.

Примітно, що найбільше нових випадків захворювання виявили у Солом'янському – 120, Святошинському – 86 і Голосіївському районах – 53.

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Зазначається, що за останню добу в Києві від коронавірусу померли 9 осіб. З початку епідемії хвороба забрала життя 5044 жителів столиці.

Раніше ми повідомляли, що в Україні за добу виявили більше трьох тисяч нових випадків COVID-19.

Також нагадаємо, в Україні розробляють вакцину від коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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