Коронавірус у Києві: за добу виявили майже 800 нових випадків (карта)

За добу, 16 січня, в Києві виявили ще 793 випадки коронавірусу.
Про це написав в Telegram мер Києва Віталій Кличко.
Захворіли:
- 447 жінок віком від 18 до 88 років
- 317 чоловіків віком від 19 до 87 років
- 8 дівчаток від 3 до 17 років і 21 хлопчик від 1 до 17 років.
Зокрема, в столиці захворіли 29 медиків. А в лікарні столиці госпіталізували 49 пацієнтів. Інші знаходяться на самоізоляції, під контролем лікарів.
За останню добу померли 15 людей. Всього за період пандемії в столиці 2190 летальних випадків від вірусу.
Одужали 16 січня 578 людей, а за період пандемії в Україні – 47 862 жителі столиці.
Найбільше випадків захворювання за добу виявили в трьох районах Києва: Дарницькому – 182, Дніпровському – 145 і Деснянському – 140.
Станом на 17 січня в Києві вже 122 696 випадків коронавірусу.
Раніше ми повідомляли, що в Україні за останню добу виявили 5990 нових випадків інфікування коронавірусом - на 1739 менше порівняно з даними на 16 січня.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк