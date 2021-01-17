Коронавірус у Києві: за добу виявили майже 800 нових випадків (карта)

За добу, 16 січня, в Києві виявили ще 793 випадки коронавірусу.

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Про це написав в Telegram мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли:

447 жінок віком від 18 до 88 років

317 чоловіків віком від 19 до 87 років

8 дівчаток від 3 до 17 років і 21 хлопчик від 1 до 17 років.

Зокрема, в столиці захворіли 29 медиків. А в лікарні столиці госпіталізували 49 пацієнтів. Інші знаходяться на самоізоляції, під контролем лікарів.

За останню добу померли 15 людей. Всього за період пандемії в столиці 2190 летальних випадків від вірусу.

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Одужали 16 січня 578 людей, а за період пандемії в Україні – 47 862 жителі столиці.

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Найбільше випадків захворювання за добу виявили в трьох районах Києва: Дарницькому – 182, Дніпровському – 145 і Деснянському – 140.

Станом на 17 січня в Києві вже 122 696 випадків коронавірусу.

/ Фото: Telegram Кличко

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Раніше ми повідомляли, що в Україні за останню добу виявили 5990 нових випадків інфікування коронавірусом - на 1739 менше порівняно з даними на 16 січня.

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