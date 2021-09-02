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Коронавірус в Київській області. Карантин можуть посилити вже скоро – експерти

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
2 вересня, 16:55
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Ситуація з COVID-19 в країні поки що залишається контрольованою, однак захворюваність набирає обертів
У столиці можуть посилити карантин. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці можуть посилити карантин. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна опинилася на межі виходу із "зеленої зони" через погіршення ситуації з коронавірусом в країні. Якщо така тенденція збережеться, то в регіонах можуть посилити обмеження. У Київській області, наприклад, коефіцієнт виявлення випадків переважає рекомендовані ВООЗ 5%, які означають, що захворюваність знаходиться під контролем.

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Про це йдеться в прогнозі експертів Київської школи економіки.

Минулого тижня таких регіонів було шість. Але сьогодні їх вже 11 – це Київська, Донецька, Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська, Луганська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

Решта 24 регіони знаходяться в зоні підвищеного ризику загоряння.

"Ситуація із захворюваністю в Україні все ще залишається контрольованою, проте захворюваність набирає оберти. Ще нещодавно ми говорили про спад тижневої госпіталізації до рівня у +5%, зараз ми спостерігаємо поновлення збільшення темпів госпіталізації до +15% на тиждень. За таких темпів очікування КШЕ про запровадження посилених карантинних обмежень у першій половині вересня 2021 мають підвищену імовірність", – зазначає керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

Звідки взялася "Дельта"

  • Штам коронавируса "Дельта" вперше виявили восени минулого року в Індії. Саме тому його довгий час називали індійським, поки Всесвітня організація охорони здоров'я не вирішила відмовитися від географічних прив'язок в назвах вірусів.
  • Для позначення британського варіанту коронавируса обрали назву "Альфа", для південноафриканського – "Бета", а для індійського – "Дельта".
  • Штам спочатку поширювався в самій Індії, а потім перекинувся на інші країни.
  • "Дельта", зокрема, призвів до серйозного ковідному кризи в Росії, де останнім часом фіксують все нові рекорди захворюваності. За останніми підрахунками, близько 66% нових випадків інфікування припадає саме на цей штам.
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Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузин розповів, що штам коронавируса "Дельта" активно поширюється по території України .

Ми також писали, що в Україні вже зафіксована перша смерть від нового штаму коронавируса "Дельта" – в Києві помер один з госпіталізованих.

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