Кішка, яка тиждень прожила в тунелях метрополітену Києва, втекла від волонтерів

Волонтери все-таки сподіваються прилаштувати її в хороші руки

Життя в метро - суцільний стрес / Колаж "Сьогодні"

Історія про сіамську кішку, яка в серпні тиждень прожила в тунелях Київського метрополітену, отримала несподіване продовження. Після вдалого порятунку тварини на станції метро "Контрактова площа", волонтери шукали їй новий будинок.

Однак, як з'ясував сайт "Сьогодні", кішка втекла і від волонтерів. Вони вже тиждень намагаються її зловити.

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"Вона була на перетримці і раптово вискочила в відчинені двері. При цьому інші коти не втекли. Тепер ми не можемо її зловити. Вона втекла в підвал будинку. Приходить тільки зібрати їжу, яку ми розкладаємо і тікає. Ми навіть принесли пастку, за допомогою якої Аріку-Тонельку вдалося зловити в метро. Але вона туди вже не заходить. Розумна. Так триває вже тиждень", – розповідає Лада Кирієнко.

Волонтер каже, що не втрачає надії зловити кішку і все-таки прилаштувати її в хороші руки.

"Я намагалася знайти їй новий будинок, але до мене зверталися неадекватні люди. Її хотіли взяти то в село, то для лову мишей, або в якості подарунка доньці. Я відмовила. Такі варіанти мене не влаштовували, я хотів знайти їй люблячу сім'ю. Хоча прекрасно розумію, що зараз міські притулки переповнені породистими котами, вибір для бажаючих великий. Але буду шукати для неї сім'ю, після того як зловлю", – розповіла нам Лада Кирієнко.

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Аріка-Тунелька як і раніше боїться людей, вона може і вкусити людину, якщо вона їй не сподобається. Характер у неї непростий. Вона намагається бути ніжною, але не перестає бути дикою. Можливо, це результат стресу після цілого тижня життя в тунелях метро. А до цього кішка єдина вижила з всієї своєї родини, яку отруїли невідомі на Оболоні. Такі стреси не проходять безслідно.

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