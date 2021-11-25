Костел Святого Миколая у Києві відреставрують до кінця року – вартість

Вся сума за роботи підряднику буде сплачена з грошей благодійників

Костел святого Миколая впорядкують протягом декількох місяців / Фото: Колаж: Сьогодні

Протиаварійні роботи в костелі Святого Миколая, якийпостраждав від пожежі, планують провести вже до 31 грудня поточного року

Про це повідомляє політик Масі Найєм у Facebook.

Реклама

"Щойно на робочій групі Національний будинок органної та камерної музики визначився із підрядниокм, який буде виконувати протиаварійні роботи. Компанія підрядник – ТОВ Укрспецреставрація", – написав він.

Вартість робіт

За його словами, підрядник готовий зробити роботу за 19 млн 378 тис. 371 гривень.

"В термін до 31 грудня 2021 року. Згідно проектно-кошторисної документації вартість робіт була визначена в розмірі 21 909 840 (тобто підрядник зробить ці роботи дешевше)", – додав він.

Реклама

Зазначимо, що всю суму підряднику буде сплачено з грошей благодійників.

Що відомо про пожежу

Увечері 3 вересня у Києві спалахнула пожежа у костелі Святого Миколая. Зайнялася друга (задня) частина будівлі. Мер столиці Віталій Кличко розповів, що хоча осередок займання знаходився між першим та другим поверхами, полум'я швидко поширилося на покрівлю будівлі. Його вдалося згасити о 22:41.

Від вогню постраждала внутрішнє оздоблення Костела святого Миколая, а також орган.

Храм було збудовано у 1899-1909 роках у неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким. Костел святого Миколая поділили між собою Національний будинок органної та камерної музики України як приміщення для концертів, і парафія святого Миколая Римсько-католицької церкви в Україні проводить у ній богослужіння для релігійної громади.

Київська влада відмовлялася передати приміщення Римсько-католицької церкви повністю до вирішення питання про нове місце розташування Органної зали. Приміщення костелу (станом на кінець 2009 року) перебуває в аварійному стані.

Міністерство культури спланувало до кінця 2023 року реалізувати проєкт будівництва в Києві Будинку музики та перемістити до нього Національний будинок органної та камерної музики України.

Читайте також: