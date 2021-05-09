Красиві місця: який вигляд мала б Чорнобильська зона, якби не аварія (фото)

Якби не аварія, Прип'ять була б гарним містом з розвиненою інфраструктурою. Як би виглядали найпопулярніші місця

Дизайнери "відновили" покинуту після Чорнобильської аварії територію, показавши, який вигляд вона б мала. Вони "реставрували" об'єкти в місті Прип'ять.

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Проєкт "Процвітає" опублікував дизайнер-урбаніст Андрій Гупса в YouTube.

Такою була б зупинка транспорту та магазин "Веселка" в місті.

А це знаменитий готель "Полісся". Тоді його будували для чиновників, які приїжджали на перевірки, і для вчених. За радянськими мірками там були розкішні номери.

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Ще одне цікаве місце – Палац культури "Енергетик". Там постійно проводили концерти, а взимку на площі встановлювали новорічну ялинку.

Часто молодь ходила вечорами в місцеве кафе "Прип'ять". Нині це був би дуже гарний заклад.

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Також у місті був кінотеатр "Прометей", прикрашений величезною мозаїкою. У той час перед будівлею стояв великий пам'ятник Прометею – одному із символів Прип'яті.

А це оглядове колесо в міському парку розваг. Однак на каруселі так ніхто і не катався – аварія сталася за п'ять днів до відкриття.

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Крім того, були дві великі вежі-градирні. Їхня висота – 150 метрів, а діаметр – 80 метрів. Будівництво зупинили, коли одна була споруджена на 20%, а інша – на 80%.

Нагадаємо, раніше в Мережі показали історичне фото із Чорнобиля.

Крім того, пропонуємо відвідати перший віртуальний гід по Чорнобильській зоні відчуження від "Сьогодні".