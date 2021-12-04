"Червона" зона: у Київській області посилять контроль за транспортом та громадськими місцями

У Київській області посилюють перевірки щодо дотримання карантинних обмежень у громадських місцях та транспорті. Це пов'язано з необхідністю зменшити навантаження на лікарів та медичну систему.
Про це повідомили у пресслужбі Київської ОДА.
Посилені перевірки у Київській області
Як розповів голова ОДА Василь Володін, влада змушена посилити перевірки дотримання обмежень карантину. Такі дії викликані необхідністю зменшити навантаження на лікарів та медичну систему, адже у стаціонари здебільшого потрапляють саме ті пацієнти, які не отримали повного курсу щеплення.
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Нові правила карантину
З 6 грудня набувають чинності оновлені правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні можна буде лише тим людям, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або мають негативний тест чи сертифікат про одужання. Ця ж норма поширюється і на співробітників.
Пасажири громадського транспорту повинні мати документ про вакцинацію, або одужання. Заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у міському та внутрішньообласному громадському транспорті у кількості більшій, ніж сукупна кількість місць для сидіння та 50% місць для стояння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу.
Статистика коронавірусу в Україні
За минулу добу, 3 грудня, в Україні зафіксовано 13 206 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1196, а медпрацівників – 200.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2764 особи;
- летальних наслідків – 436;
- одужало – 22 765 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3490855 осіб;
- одужало – 3041385 осіб;
- летальних наслідків – 88 002.