"Червона" зона: у Київській області посилять контроль за транспортом та громадськими місцями

У стаціонари здебільшого потрапляють саме ті пацієнти, які не отримали повного курсу щеплення

На Київщині нові правила карантину. Фото: колаж "Сьогодні"

У Київській області посилюють перевірки щодо дотримання карантинних обмежень у громадських місцях та транспорті. Це пов'язано з необхідністю зменшити навантаження на лікарів та медичну систему.

Про це повідомили у пресслужбі Київської ОДА.

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Посилені перевірки у Київській області

Як розповів голова ОДА Василь Володін, влада змушена посилити перевірки дотримання обмежень карантину. Такі дії викликані необхідністю зменшити навантаження на лікарів та медичну систему, адже у стаціонари здебільшого потрапляють саме ті пацієнти, які не отримали повного курсу щеплення.

Нові правила карантину

З 6 грудня набувають чинності оновлені правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні можна буде лише тим людям, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або мають негативний тест чи сертифікат про одужання. Ця ж норма поширюється і на співробітників.

Пасажири громадського транспорту повинні мати документ про вакцинацію, або одужання. Заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у міському та внутрішньообласному громадському транспорті у кількості більшій, ніж сукупна кількість місць для сидіння та 50% місць для стояння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу.

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Відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки зможуть лише вакциновані. / Фото: Колаж: Сьогодні

Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 3 грудня, в Україні зафіксовано 13 206 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1196, а медпрацівників – 200.

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