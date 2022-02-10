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Червоної зони не уникнути? Розповідаємо, яка COVID-ситуація у Києві

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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10 лютого, 10:58
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З початку епідемії в столиці померло 8653 особи
У столиці напружена ситуація з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці напружена ситуація з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві станом на 10 лютого зафіксували 3880 нових випадків коронавірусу за добу. Водночас перехід у червону карантинну зону у столиці поки що не очікується.

Сайт "Сьогодні" докладніше розповість про COVID-ситуацію у Києві.

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Статистика коронавірусу у столиці

У Києві минулої доби, 9 лютого, зафіксовано 3880 нових випадків коронавірусу. Це на 196 випадків більше, ніж минулої доби (3684 випадки).

Загалом у столиці підтверджено 393 961 випадок коронавірусу.

З початку епідемії у Києві:

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  • одужали – 344 795 осіб (1377 за добу)
  • померли – 8653 особи (25 за добу)

У Київській області зафіксували 211 009 випадків COVID-19 (1373 нових випадки за добу).

З початку епідемії в області:

  • одужали – 187 617 осіб (631 за добу)
  • померли – 4884 особи (6 за добу)

Чи перейде Київ у червону зону?

У Держспоживслужбі Києва кажуть, що цього тижня столиця залишиться у помаранчевій зоні карантину. Як повідомили сайту "Сьогодні", причина для переходу в червону зону поки що одна – кількість госпіталізацій пацієнтів, що зросла, в лікарні міста.

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"Ми фіксуємо збільшення показників щодо госпіталізацій у Києві, але цього недостатньо для переходу до червоної зони. Ще за двома показниками перевищень не буде 100%. Ситуація у Києві стабільна – місто перебуває у помаранчевій зоні. Усі протиепідеміологічні заходи активно виконуються", – повідомив нам голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

Він додає, що зараз 30% столичних шкіл працюють дистанційно. Це зроблено, щоб зупинити поширення інфекції.

Тривожний прогноз

В Україні продовжує зростати кількість нових випадків COVID-19 та смертність. Експерти прогнозують таку тенденцію і у лютому. Щонайменше в найближчі два тижні зростатиме кількість нових хворих на коронавірус.

"Цього тижня є плюс 25% зростання. Очікуємо на подальше уповільнення темпів, але захворюваність ще зростатиме. У найближчі два тижні буде продовження зростання до 55 тисяч випадків на піку за окрему добу", – спрогнозував Юрій Ганіченко, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки.

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