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Кличко занурився в ополонку біля парку "Дружби Народів" (відео)

19 січня, 11:45

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Через пандемію Віталій Кличко публічно ніде не купався

Сьогодні, 19 січня, мер Києва Віталій Кличко занурився в ополонку в затоці біля парку "Дружби Народів" у Деснянському районі. Як раніше заявили в мерії сайту "Сьогодні", через карантин мер Києва публічно ніде не купався.

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Але в ополонку все ж стрибнув. У соцмережах з'явилося відео, яке опублікував мер Києва Віталій Кличко.

"Друзі! Зі святом Водохреща вас! Традиції дотримався і зранку пірнув у ополонку. Цього разу – в затоці біля парку Дружби народів. Але, пам’ятайте: в сильний мороз, без підготовки організму, краще не занурюватись. Зі святом Водохреща вас! Бережіть себе", – підписав відео Кличко.

Раніше ми писали, що кияни вже опівночі прийшли до Дніпра, щоб зануритися.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що радять лікарі, щоб не захворіти після купання в крижаній воді.

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Також ми писали, якими привітаннями, віршами і барвистими листівками можна привітати близькихцього дня.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Водохреща

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Київ Хрещення ополонка Віталій Кличко

Джерело: Сьогодні

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