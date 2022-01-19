Водохреще-2022: як кияни пірнають у ополонки – стрим (фото, відео)

Про безпеку громадян дбають майже 4 тисячі рятувальників ДСНС на більш ніж 840 рятувальних постах на території країни

У Києві відзначають Хрещення та пірнають в ополонку. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 19 січня, українці відзначають Водохреще та занурюються в ополонку. Цю традицію не порушують кияни також.

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Як мешканці столиці пірнають у ополонку – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

Станом на ранок 19 січня у Гідропарку зібралося багато жителів Києва. Люди не тільки купаються в ополонці, але веселяться й танцюють, щоб зігрітися.

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Варто зазначити, що сьогодні про безпеку громадян дбають майже 4 тисячі рятувальників ДСНС на більш ніж 840 рятувальних постах на території країни.

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Киян у Гідропарку дуже багато. Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Як нам стало відомо, у Гідропарку лід ламають лопатою, адже наявної ополонки стало мало.

До речі, у зв'язку зі святкуванням Водохреща у підземці на станції "Гідропарк" відкриють другий вихід.

"Для забезпечення належного перевезення пасажирів та розвантаження станції "Гідропарк" під час святкування Хрещення буде відкрито другий вихід", – йдеться у повідомленні метрополітену.

Вестибюль №2 (східний) працюватиме 19 січня з 10:00 до 17:00. А вестибюль №1 у звичайному режимі.

Які правила слід пам'ятати

Купайтеся в заздалегідь визначених місцях, які обладнані і де чергуватимуть рятувальники та медики.

Перед зануренням в ополонку необхідно розігріти тіло, адже температура води значно нижча за температуру тіла.

Безпечне перебування у крижаній воді – 3-5 секунд.

Після купання слід зняти мокрий одяг, швидко розтертись рушником та одягнутися. Це зменшить навантаження від холоду. Одяг та взуття мають бути сухими.

Теплий напій допоможе зігрітися після крижаної води.

Кому не можна пірнати

У МОЗ рекомендують перед тим, як почати планове загартування організму чи разово пірнути в ополонку, необхідно обов'язково порадитися з лікарем, адже зимове плавання може викликати проблеми зі здоров'ям.

Не пірнайте в ополонку, якщо у вас:

запальні процеси носоглотки та придаткових пазух носа, середнього вуха (отити),

захворювання серцево-судинної системи (вроджені та набуті вади серця, ішемічна хвороба серця з нападами стенокардії, перенесений інфаркт міокарда, тяжкий коронаросклероз, гіпертонічна хвороба ІІ та ІІІ стадії),

хвороби центральної нервової системи (епілепсія, наслідки тяжких травм черепа, виражений склероз судин головного мозку, енцефаліт, арахноїдит),

захворювання периферичної нервової системи (неврити та поліневрити),

захворювання ендокринної системи (цукровий діабет, тиреотоксикоз),

хвороби органів зору (глаукома, кон'юнктивіт),

хвороби органів дихання (туберкульоз легень – активний та у стадії ускладнень, запалення легень, бронхіальна астма, емфізема),

захворювання сечостатевої системи (нефрит, цистит, аднексит, простатит),

захворювання шлунково-кишкового тракту (виразкова хвороба шлунка, ентероколіт, холецистит, гепатит),

шкірно-венеричні захворювання,

наявність великих післяопікових рубців.

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