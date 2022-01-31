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Кричала про кохання. У Києві гола дівчина бігала вулицею за чоловіком (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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31 січня, 17:15
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Обранець дівчини намагався втекти від неї. Потім на місце події прибули поліцейські
У столиці помітили голу дівчину на вулиці, її впіймала поліція. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці помітили голу дівчину на вулиці, її впіймала поліція. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві 30 січня повністю оголена дівчина бігала вулицею за чоловіком. У цей момент вона освідчувалась у коханні своєму обранцю.

Відповідний ролик опублікували на сторінці Instagram "Типова Троєщина".

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Деталі

Інцидент стався на проспекті Маяковського. На записі можна побачити, як оголена дівчина бігає за чоловіком і кричить йому: "Люблю".

У цей момент обранець дівчини намагався втекти від неї. Потім на місце події прибули поліцейські.

Як пишуть Надзвичайні новини, чоловік і дівчина живуть у сусідніх будинках і перебувають у стосунках. Місцеві жителі кажуть, що чоловік поширює наркотики, а через скандали з коханою сусіди часто викликають поліцію.

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Крім того, відомо, що сама дівчина із благополучної сім'ї, і вона вже чотири роки зустрічається зі своїм сусідом, з яким часто свариться.

У Києві на Троєщині гуляла напівгола дівчина

У Деснянському районі Києва дівчина гуляла із голим торсом. Вона спокійно походжала дорогою на Троєщині, робила гімнастику та кидалася медичною маскою.

"Розважає водіїв на подвійній суцільній" , – пишуть у Мережі.

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