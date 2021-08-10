Крищенко продовжує керувати поліцією Києва: що говорять про його приймальника

У ЗМІ з'явилася інформація, що приймачем генерала поліції Андрія Крищенка може стати полковник поліції Іван Виговський

На знімку зліва Андрій Крищенко, праворуч - Іван Виговський. Фото: колаж "Сьогодні"

Навколо посади керівника поліції Києва продовжують розжаряться пристрасті. Минулого тижня з'явилася інформація про відставку Андрія Крищенка, який керує поліцією Києва з грудня 2015. Тепер ходять чутки, що його на цій посаді змінить полковник Іван Виговський, який на цей момент очолює поліцію Полтавської області.

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У поліції Києва "Сьогодні" розповіли, що Андрій Крищенко нікуди не йде і як і раніше очолює ГУ НП Києва.

"Керівник поліції Києва не змінився. Андрій Євгенович Крищенко як і раніше на роботі, в зараз він на місці. Працюємо як зазвичай. Якщо будуть якісь зміни, будемо про них повідомляти на офіційному сайті Національної поліції", – повідомили сайту "Сьогодні" в прес-службі поліції Києва.

Про можливе призначення Івана Виговського в прес-службі ГУ НП Києві теж не чули.

"Нам невідомо звідки подібна інформація про пристрій. Поки це тільки чутки. Андрій Крищенко продовжує керувати поліцією Києва. Якщо будуть якісь зміни, ми будемо про них інформувати громадськість", – повідомили нам в поліції.

Хто такий Іван Виговський

Виговський Іван Михайлович народився на Житомирщині, 26 березня 1980 року. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1999 році з посади слідчого Очаківського міськрайонного відділу УМВС України в Миколаївській області. У 2003 році закінчив Національний університет внутрішніх справ України.

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З 2015 по 2016 рік працював начальником Очаківського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області. З 2016 обіймав посаду заступника начальника Головного управління – начальника слідчого управління ГУНП в Миколаївській області.

З 14 лютого 2020 року призначений на посаду начальника ГУНП в Полтавській області.

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