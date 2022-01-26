Зносять будівлю та дерева. У Києві трощать територію залізничного інституту (фото)

Спецтехнікою зносять не лише стіни, а й зелені насадження

У столиці знищують залізничний інститут / Фото: Колаж: Сьогодні

У Солом'янському районі Києва очевидці помітили, що територію залізничного інституту знищують невідомі. Він знаходиться на перехресті вулиць Огієнка та Брюллова.

Про це повідомляє Київ без цензури у Telegram.

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"Територія залізничного інституту. Знищують не тільки будівлю, а й дерева. Цікаво, заради чого", – пишуть у Мережі.

На території стоїть будівельний кран / Фото: Киев без цензуры

На фото видно, як ковшем ламають стіни будівлі.

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Дерева теж "потрапили під роздачу" / Фото: Киев без цензуры

У Києві розсипаються будинки на Хрещатику

Деякі будівлі не потрібно зносити. Останнім часом у місті все частіше фіксують саморуйнування фасадів будівель 1950-х років в ансамблі Хрещатика, Прорізної, Великої Васильківської.

"Руйнування почалося ще до незалежності. Ще у 1980-ті з фронтону кінотеатру "Київ" демонтували фігуру богині Нікі, а в 1989-му обрушився портал Поштамту і поховав під собою 13 людей. Після цього розібрали подібний портал житлового будинку Хрещатик, 17 (з сторони Макдональдса). Також під час реконструкції Хрещатика у 1998 році з фасадів Пасажу, будинків 23 та 27 зняли декоративні скульптури", – каже голова Ради з урбаністики Києва Віталій Селик.

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