Локдаун в Києві: поліція відстежуватиме безмасочників

Стали відомі подробиці того, як з понеділка, 5 квітня, в Києві контролюватимуть посилений карантин.

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Як ми з'ясували, поліція організовує рейди з виявлення порушників. За попередньою інформацією, перевірятимуться ті заклади, робота яких заборонена під час локдауну. Не стане цього разу винятком і громадський транспорт.

"У Києві буде посилений контроль правоохоронців за дотриманням карантинних обмежень. Наприклад, буде звернено увагу на заповнюваність салонів громадського транспорту (зараз перевізникам дозволено пускати стільки пасажирів, скільки є сидячих місць – Авт.)", – повідомили нам в поліції Києва.

Також, за даними силовиків, з понеділка буде посилено контроль за дотриманням масочного режиму в громадських місцях. Нагадаємо, в листопаді президент підписав закон, який передбачає штраф за неносіння маски в громадському місці від 170 до 255 грн.

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Напередодні введення нового локдауну ми з'ясували, чим закінчилася спроба оштрафувати на 17 тис. грн. киянина Валентина Бур'янова.

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Нагадаємо, він став знаменитим після того, як 6 квітня 2020 року, всупереч карантину, захотів дістатися до спортмайданчика в столичному Гідропарку. Для цього йому довелося перепливти Дніпро. Після запливу хлопець був затриманий поліцією, але в підсумку суд відмовився його штрафувати.

Зараз, через майже рік, Валентин так пояснив розвал адміністративної справи.

"Поліція спочатку не склала нормально протокол, потім допрацьовувала його. Крім того, затримували мене після того, як я переплив Дніпро, але річка не є громадським місцем. Через деякий час після цього випадку я сам робив зауваження поліцейським за те, що деякі з них були без масок", – розповів нам Бур'янов.

Напередодні нового локдауну каже, що в разі необхідності готовий відстоювати свої права.

За даними поліції, за минулий рік правоохоронці спіймали на порушеннях карантину десятки тисяч осіб. З них – понад 10 тис. водіїв транспорту, понад 8 тис. керівників торгових закладів, понад 3 тис. осіб, які порушили правила самоізоляції. Всього поліцейськими було складено понад 84 адмінпротоколи.

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Також стала відома кількість постанов стосовно тих, хто був в громадських місцях без масок. Як повідомили нам в пресслужбі Нацполіції, з моменту введення в країні карантину, поліцейськими було складено 190 тис. 108 постанов стосовно "безмасочних" громадян. Крім того, за рік поліція внесла до ЄРДР відомості про 922 кримінальні порушення.

За минулий рік карантинні обмеження були і предметом судового розгляду. Наприклад, в серпні минулого року Конституційний суд визнав частково незаконним введений карантин. КСУ тоді повідомив, що багато які з обмежень можуть вводитися лише після рішення парламенту.

Нагадаємо, з 1 квітня в Києві заборонили традиційні ярмарки.

Як відомо, в Києві введено локдаун через погіршення епідеміологічної ситуації. Місцева влада внесла зміни в роботу транспорту і різних установ. Читайте докладніше, що потрібно знати про локдаун в столиці.

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