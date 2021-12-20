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"Хто платить за таке?" У Києві під час снігопаду почали укладати асфальт – відео

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
20 грудня, 19:52
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Дорожники розпочали свої роботи сьогодні ввечері, коли столицю вкрив сильний снігопад
Асфальт під час опадів укладають не перший раз.
Асфальт під час опадів укладають не перший раз. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві шляховики почали укладати асфальт прямо під час снігопаду. Увечері столицю накрила негода.

Відео, що фіксує укладання асфальту, розмістили у Telegram-каналі KIEVMAP.

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"У Києві випав сніг – пора класти асфальт", – йдеться у підписі до відео.

Обережно на відео нецензурна лексика!

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Реакція соцмереж

У коментарях до відео обурені. Люди не розуміють логіки таких дій.

"Хто платить за таке? Бюджет? Вже відкрито кримінальну справу за фактом?" – цікавиться одна з передплатників каналу.

"Це не вперше. Можливо, настав час знайти в цьому сенс?", – говорять інші.

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У Києві сніг та насувається мороз

В столиці чекають різке похолодання, вже уночі температура повітря опуститься до -11 градусів.

Через те, що морозна погода протримається пару днів, у столиці розгортають пункти обігріву. Туди можуть прийти всі, хто потребує допомоги. У сильний мороз рекомендують не залишатися на вулиці більше ніж на півгодини.

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