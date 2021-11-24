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Хто стоїть за історичними спорудами? У Києві відкрили відразу п'ять нових міні-скульптурок (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
24 листопада, 15:59
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Вперше у проекті відкрили серію з скульптурних мініатюр на одну тему
У столиці встановили п'ять нових міні-скульптур
У столиці встановили п'ять нових міні-скульптур / Фото: Колаж: Сьогодні

У проекті "Шукай!" відразу п'ять нових бронзових міні-скульптурок. Вони присвячені меценатам, завдяки яким у Києві з'явилися одні з найкрасивіших будівель, таких як Національна філармонія України, Національний музей літератури України та Києво-Могилянська академія.

Про це повідомляють організатори проекту.

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"Київ – це місто, збудоване меценатами. Те, що ми зараз називаємо історико-архітектурною спадщиною столиці, найчастіше зведено за гроші благодійників. Вони віддавали значну частину прибутків на освітні заклади, лікарні, театри та інфраструктуру міста. І імена цих людей мало для кого відомі", – розповіла автор проекту "Шукай!" Юлія Бевзенко.

Вперше у проекті відкрили серію із 5-ти міні-скульптурок на одну тему.

У Києві з'явилось п'ять нових міні-скульптур. Фото: організаторів проекту "Шукай"
У Києві з'явилось п'ять нових міні-скульптур. Фото: організаторів проекту "Шукай"

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Меценатом став благодійний фонд Zagoriy Foundation. На етапі планування проекту стало зрозумілим, що неможливо вибрати одну фігуру серед київських меценатів. Тож вирішили вибрати 5 персон.

"Співпраця з "Шукай!" – це продовження нашої інформаційної кампанії "Хто за цим стоїть?" Чи знаємо ми, кому дякувати, коли проходимо повз Музей літератури України чи Києво-Могилянської академії? Ми віримо, що наші скульптурки відкриють широкому загалу нові імена меценатів, які все життя вкладалися в розвиток нашого міста", – зазначила директор Zagoriy Foundation Євгенія Мазуренко.

Галшка Гулевичівна (бл. 1575 або 1577 – 1642). Вона віддала свій маєток на Подолі під створення Київської братньої школи, від якої розпочинає свою історію Києво-Могилянська академія. Історики називають Галшку першою киянкою-благодійницею.

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Галшка Гулевичівна. Фото: організаторів проекту "Шукай"
Галшка Гулевичівна. Фото: організаторів проекту "Шукай"

"Православні міщани об'єднувалися у братства для взаємодопомоги, щоб мати лікарні та освітні заклади", – історик Ярослав Затілюк, викладач Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Скульптура розташована на розі Братської, 14. Фото: організаторів проекту "Шукай"
Скульптура розташована на розі Братської, 14. Фото: організаторів проекту "Шукай"

У руці скульптурка Галшки тримає сувій — даровану на землю Київському братству.

Адреса скульптурки: вул. Іллінська, 8 (на розі Братської, 14).

Катерина (1826-1897) та Григорій (1819-1888) започаткували приватний середній навчальний заклад для талановитої молоді. На згадку про загиблого у віці 15 років сина його назвали – Колегія Павла Галагана. За своєю організацією Колегія була схожа на британські коледжі. Вихованці мали повний пансіон для глибокого занурення у навчальний процес.

Катерина та Григорій Галагани. Фото: організаторів проекту "Шукай"
Катерина та Григорій Галагани. Фото: організаторів проекту "Шукай"

Адреса скульптурки: вул. Богдана Хмельницького, 11, Національний музей літератури України.

Скульптурка знаходиться на вулиці Богдана Хмельницького. Фото: організатори проекту "Шукай"
Скульптурка знаходиться на вулиці Богдана Хмельницького. Фото: організатори проекту "Шукай"

Михайло Дегтярьов (1831-1898) – за його кошти збудували Будинок купецьких зборів, де зараз Національна філармонія України. За життя він фінансував богадільню для старих і немічних, будинок вдів для жінок із дітьми, які втратили годувальників. Він давав гроші на лікарню для чорноробів, на стипендії бідним студентам. Після смерті заповів місту 4 з половиною мільйони рублів. І за них організували богадільню на 500 чоловік та притулок для старших дітей.

Михайло Дегтярьов. Фото: організаторів проекту "Шукай"
Михайло Дегтярьов. Фото: організаторів проекту "Шукай"

У руці скульптура Дегтярьова тримає підкову, адже він займався виробництвом залізних товарів.

Адреса скульптурки: Володимирський узвіз, 2, Національна філармонія України.

Микола Бунге (1823–1895) Кілька разів був ректором Університету св. Володимира, а 1880-х роках очолював міністерство фінансів Російської імперії. Він провів анкетування серед студентів і зрозумів, що багато хто з них живе в біді. Тому він розробив різні способи, як допомагати студентам, що потребують: стипендії, підтримка дітей-сиріт, одноразові премії, фінансування закордонних поїздок. Після смерті частину стану заповів для університету.

Михайло Дегтярьов. Фото: організаторів проекту "Шукай"
Михайло Дегтярьов. Фото: організаторів проекту "Шукай"

Учні та шанувальники видатного вченого-економіста та громадського діяча пожертвували гроші та звели Київське міське початкове училище імені Бунге.

Адреса скульптурки: вул. Липська, 18/5, Державна Судова адміністрація.

У руці скульптури Бунге та сама анкета для студентів за опитуванням про їхній матеріальний стан.

Давид Марголін (1850-1925) був одним із найщедріших меценатів Києва. Найбільше він пожертвував на освіту. За життя був успішним підприємцем, мав неабияку інтуїцію розпочинати вдалі бізнеси. Марголін займався Трухановим островом: містив пароплавну пристань та майстерні, будував школи та церкви.

У руці скульптурка мецената тримає пароплав, бо саме у пароплавному бізнесі він збудував свою кар'єру.

Давид Марголін. Фото: організаторів проекту "Шукай"
Давид Марголін. Фото: організаторів проекту "Шукай"

Адреса скульптурки: вул. Ольгинська 2/1. Там була квартира та офіси підприємств Давида Марголіна.

Скільки всього міні-скульптур у Києві

Отже, з сьогоднішнього дня в Києві є 36 бронзових міні-скульптур проекту "Шукай!". Раніше відкрили котлету по-київськи, серце Амосова, велотрек, пальму, київську гривню, годинник Брульйона та інші.

Кожну скульптурку відвідують близько 5 тисяч чоловік на рік. Створено туристичні маршрути, якими кияни та гості міста гуляють та шукають мініатюри.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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