Куди тікати під час вторгнення? Де в Києві шукати бомбосховища (мапа)

У Києві є понад 500 сховищ, а також 4500 споруд подвійного використання у разі вторгнення РФ в Україну. Також у місті є чіткий план евакуації населення. Він працюватиме для кожного району окремо.
Сайт "Сьогодні" зібрав усю необхідну інформацію щодо бомбосховищ у столиці.
Скільки всього укриттів у місті
У Києві є понад 500 сховищ. Проте вони розташовані на об'єктах критичної інфраструктури та призначені для захисту працівників.
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Також є близько 4500 споруд подвійного використання. У них можуть, у разі надзвичайної ситуації, сховатися жителі міста. Це можуть бути:
- підземні паркінги,
- підземні переходи,
- поглиблені станції метро,
- підвали,
- напівпідвали.
"Зараз можуть бути магазини, аптеки, кафе або перукарні. Проте у разі надзвичайної ситуації у закладах мають відчинити двері та надати захист населенню", – кажуть у КМДА.
Де знаходяться укриття
У КМДА створили спеціальну карту, де позначили точки, на яких перебувають бомбосховища. Видно, що укриття є у більшості районів.
Як проходитиме евакуація киян
У разі початку військової агресії з боку Росії у Києві є чіткий план евакуації населення. Він працюватиме для кожного району окремо.
"У Києві створено комісії з питань евакуації населення на рівні КМДА та у кожному районі. План евакуації визначає місцеперебування збірних пунктів, кількість необхідного транспорту та райони для розміщення населення в межах столиці", – сказав мер столиці Віталій Кличко.
Метро як бомбосховище
10 хвилин – саме стільки будуть відчинені двері метрополітену у разі нападу. Пізніше всередину нікого не впустять. Розміщуватимуть людей прямо на пероні. За критичної необхідності навіть у тунелях. У них також є туалети та вентиляція.
Саме тунелями можна буде дістатися до іншої зупинки, якщо виходи заблокують. Загалом одна станція зможе прийняти до двох тисяч киян. Втім, лише на 48 годин – такі правила безпеки.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Наразі поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 109-тисячну армію. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силоюй буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Заступник глави МЗС РФ Павло Рябков заявляв, що Путін уже обговорює військові варіанти щодо України.
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