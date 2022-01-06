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Куди піти на Різдво у Києві: ми зібрали ТОП-10 розваг

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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6 січня, 09:59
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Ви зможете відвідати льодове шоу, різдвяні концерти та фестивалі
У Києві можна весело відзначити Різдво. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві можна весело відзначити Різдво. Фото: колаж "Сьогодні"

На Різдво у Києві заплановано безліч цікавих заходів як для дорослих, так і для дітей. На вас чекають виставки, фестивалі та концерти з піснями та танцями.

Куди піти у столиці на святе свято – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Льодове шоу "Секрет Зуву"

На вас чекає унікальна вистава з героями кіносаги про фантастичних звірів, а також льодовий балет, фігуристи, повітряні акробати та шалені трюки. Де і коли: з 18 грудня до 16 січня, 19:00-21:00, OSOCOR RESIDENCE. Ціна: від 400 грн.

"Новорічна казка" у парку "Київська Русь"

На вас чекає цікава різдвяна програма – кінно-трюковий театр, бої на середньовічних мечах, фаєр-шоу та багато іншого. Також гості можуть скуштувати різноманітні смаколики та напої.

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"Новорічна казка" у парку "Київська Русь"

Різдвяний концерт

У Національній опері України відбудеться святковий концерт, де прозвучить музика Моцарта, Чайковського, Россіні, Бізе, Штрауса, Оффенбаха. Початок – о 19:00. Вартість – від 200 грн.

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Різдвяні історії Києва

У Музеї історії Києва є можливість переглянути виставку різдвяних експонатів. Серед них – вінтажні українські та закордонні листівки, колекції ялинкових іграшок та багато іншого. Вартість – 70 грн.

Різдвяно-новорічна виставка

На цій виставці можна більше дізнатися про особливості прикраси житла у свято, традиційний одяг українців, рецепти стародавніх страв. Де і коли: 1-16 січня, 10:00 – 17:00, Мистецький центр "Шоколадний будиночок".

Різдвяний фестиваль

Ви зможете відвідати різдвяний ярмарок, майстер-класи з виготовлення пряників та прикрас, а також на вас чекають танці, пісні та різні смаколики. Де і коли: 6 – 7 січня, 16:00-22:00, PEPPER'S CLUB. Вхід вільний.

Новорічна 3D казка-мюзикл "Аліса у Країні Нового року"

Ви зможете побачити виставу з улюбленими літературними героями: Капелюшником, Кроликом, Котом та дівчинкою Алісою. Де та коли: 7 січня, 19:00, Київський планетарій. Вартість: від 300 грн.

Ковзанка

Також на Різдво разом із рідними можна вибратися на ковзанку. У Києві вони встановлені не лише біля Офісу президента та головної ялинки України:

  • Крита ковзанка в ТРЦ "Dream Yellow"
  • Крита льодова арена "Льодовиковий період" з кафе
  • Ковзанка арт-заводу "Платформа" просто неба з ярмарками

Ковзанка у Києві. Фото: Інформатор

Добропарк

Добропарк відкритий для всіх бажаючих щодня з 11:00 до 20:00. Вартість: 350 гривень, для пільговиків – 250 гривень. Ви зможете прогулятися по парку і навіть побувати в резиденції Доброчара.

Добропарк. Фото: пресслужба

ВДНГ

На ВДНГ працює фестиваль "Зимова країна". Там є зимове містечко з розвагами та різними локаціями, ковзанкою, резиденцією Санти та Різдвяною фабрикою мрії.

ВДНГ. Фото: Пронедра

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