Куди у Києві подіти ялинку після свят: адреси пунктів утилізації (карта)

Після святкування Нового року комунальникам довелося вичищати Київ від сміття. Давайте їм допоможемо і правильно утилізувуватимемо ялинки після свят.
В Управлінні екології та природних ресурсів розповіли, куди можна буде здати ялинки, щоб не залишати їх на вулицях.
У столиці з 1 січня відкрилися 15 пунктів прийому ялинок на утилізацію. Вони працюватимуть з 07:00 до 22:00 з понеділка по п'ятницю:
- просп. Голосіївський, 87-Г
- вул. Тростянецька, 58-А
- вул. Електротехнічна, 26
- просп. Визволителів, 6
- просп. Степана Бандери, 26-А
- вул. Залізничне шосе, 61
- вул. Дмитрівська, 16-А (Подільський район)
- вул. Жмеринська, 30-Г
- вул. Новопольова, 95 (виробнича база підприємства)
- пер. Герцена, 6
- Бориспільське шосе, 23 км
- просп. Броварський, 2-А
- вул. Радистів, 1-В
- Нікольське лісництво, квартал №35
- Броварське лісництво, квартал №72
А тим часом у Києві на Новий рік зазеленіли кущі та дерева. Новини "Сьогодні" показали несподівані для середини зими фото.
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