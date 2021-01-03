Куди у Києві подіти ялинку після свят: адреси пунктів утилізації (карта)

Давайте не залишати ялинки під під'їздами і смітниками – їх є куди віддати

Після святкування Нового року комунальникам довелося вичищати Київ від сміття. Давайте їм допоможемо і правильно утилізувуватимемо ялинки після свят.

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В Управлінні екології та природних ресурсів розповіли, куди можна буде здати ялинки, щоб не залишати їх на вулицях.

У столиці з 1 січня відкрилися 15 пунктів прийому ялинок на утилізацію. Вони працюватимуть з 07:00 до 22:00 з понеділка по п'ятницю:

просп. Голосіївський, 87-Г

вул. Тростянецька, 58-А

вул. Електротехнічна, 26

просп. Визволителів, 6

просп. Степана Бандери, 26-А

вул. Залізничне шосе, 61

вул. Дмитрівська, 16-А (Подільський район)

вул. Жмеринська, 30-Г

вул. Новопольова, 95 (виробнича база підприємства)

пер. Герцена, 6

Бориспільське шосе, 23 км

просп. Броварський, 2-А

вул. Радистів, 1-В

Нікольське лісництво, квартал №35

Броварське лісництво, квартал №72

А тим часом у Києві на Новий рік зазеленіли кущі та дерева. Новини "Сьогодні" показали несподівані для середини зими фото.

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