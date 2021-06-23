У Києві пранкер отримав кулаком в голову за поцілунок незнайомки. Що кажуть в поліції?

У Мережі вважають, що побиття стрімера зафільмували заради популярності і лайків – в поліцію потерпілий не звертався

Фото: колаж "Сегодня"

Кияни обговорюють відео незвичайної бійки на початку пішохідно-велосипедного моста на Володимирській гірці, де хлопець-стрімер поцілував незнайомку, а за це отримав кулаком в голову.

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У соціальних мережах активно обговорюють цей інцидент. Хтось хвалить чоловіка, який вдарив хлопця і захистив дівчину. Хтось виправдовує хлопця, який поліз цілуватися з незнайомкою, мовляв, сміливець. Обговорюють саму дівчину і оператора, який все це знімав. Але більшість користувачів вважають, що це була постановка заради лайків і популярності.

У поліції Києва кажуть, що із заявою до них ніхто з потерпілих не звертався.

"З приводу бійки на мосту до нас ніхто не звертався, і поліцію на місце ніхто не викликав. Можливо, учасники конфлікту на місці вирішили свою суперечку і розійшлися, а відео стріму заради популярності виклали в соціальні мережі", – розповіли сайту "Сегодня" в поліції Печерського району столиці.

В патрульній поліції Києва кажуть, що викликів про бійку на пішохідно-велосипедному мосту їм не надходило. Там сумніваються, що хтось із учасників бійки викликав на місце правоохоронців.

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"Швидше за все вони вирішили свій конфлікт на місці, без звернення в поліцію", – пояснили нам в патрульній поліції Києва.

Нагадаємо, в березні в центрі Києва поліцейські затримали хлопця, який кинув тарілку зі збитими вершками в поліцейського, який перебував при виконанні обов'язків. Свій вчинок він пояснив тим, що "знімав пранк".

А в цьому місяці "пранк" обернувся черепно-мозковою травмою та струсом мозку для школярки, яку приятелі закидали сирими яйцями на Поштовій площі столиці.