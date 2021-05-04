Курив і показував "факи": у Києві новий "герой" метро (відео)

Найнеймовірніше, що у хулігана знайшлася група підтримки – кілька пасажирів погодилися йому підкурити

Сумнівна слава підлітків, якікурили в метро в локдаун, мабуть не дає спокою деяким киянам. У вівторок ввечері один з них також вирішив покурити просто у вагоні поїзда.

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Про це повідомляє кореспондент сайту "Сьогодні".

Причому у хлопця навіть знайшлася група підтримки, кілька пасажирів, які їхали поруч, погодилися йому підкурити.

Нагадаємо, пару тижнів тому в київському метро, куди на той час більшість жителів столиці не могли потрапити через локдаун, помітили, двох молодих людей, які курили просто у вагоні. Причому вони згодом навіть не вибачилися, а дівчина розмістила відео, в якому посміялася над ситуацією, зрадівши, що вона її прославила.

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Втім пізніше стало відомо, що столичні поліцейські затримали двох курців з київського метро.