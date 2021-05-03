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Курили, пили і задували свічки: підлітки "відзначилися" на Великдень у церкві (відео)

3 травня, 00:22

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Юні дівчата влаштували в церкві на Подолі в Києві справжній дебош, вони голосно сміялися, співали і вигукували різні дурниці

У Києві дівчата-підлітки розпивали алкоголь, курили електронні сигарети і задували свічки в церкві Різдва Христового на Подолі. Все це вони, голосно сміючись і викрикуючи, знімали на відео.

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Ролик опублікував телеграм-канал "Киев Сейчас".

На відео видно, як дівчата заходять до храму, наспівуючи "Санта Марія" і запитують у когось на вході, чи можна посвятити паски.

"Он свічечки, йдемо задувати", – потім каже одна з дівчаток і вони, підійшовши до свічок, починають задувати їх наспівуючи "З днем народження тебе" і демонстративно хрестячись.

Весь цей час дівчата голосно сміються, зокрема й над зображеннями на іконах, і викрикують різні дурниці.

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Вони також курять на камеру електронні сигарети і позують в храмі з алкоголем, вітаючи при цьому "всіх з Великоднем".

Нагадаємо, в київському метро під час локдауну підлітки курили просто у вагоні поїзда.

Ми також писали, що в Луцьку двоє підлітків намагалися втекти від правоохоронців на мопеді, при цьому вони матюкалися, показували патрульним непристойні жести і знімали все на відео

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