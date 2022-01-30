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Лікують усіх однаково? Як лікарі рятують COVID-пацієнтів з різними штамами

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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30 січня, 08:00
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Медики кажуть, що якщо у пацієнта низька сатурація – немає значення, який у нього штам коронавірусу, йому подаватиму кисень
У країні за добу зафіксували понад 12 тисяч підтверджених випадків COVID-19 / Колаж "Сьогодні"
У країні за добу зафіксували понад 12 тисяч підтверджених випадків COVID-19 / Колаж "Сьогодні"

Хоча новий штам COVID-19 "Омікрон" поширюється швидше за "Дельту", медики лікують усіх пацієнтів однаково.

Про це журналісти "Сьогодні" дізналися, завітавши до Київської міської лікарні № 1.

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Директор лікарні №1 Олександр Іванько пояснив, що протокол лікування пацієнтів із різними штамами не відрізняється.

"Ми лікуємо їх відповідно до перебігу хвороби, а не залежно від штаму. Правильно це чи ні? Я не бачив різниці в перебігу захворювання пацієнтів з різними штамами у тяжких станах. Якщо пацієнт має потребу в кисні, то все одно йому потрібно дати кисень, і немає значення – "Дельта" у нього чи "Омікрон", – стверджує директор лікарні.

Новий антирекорд COVID-19

За добу 28 січня в Україні зафіксували 37 351 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби.

Також минулої доби:

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  • госпіталізовано – 3340 осіб;
  • летальних наслідків – 149;
  • одужали – 7163 особи.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіла – 4 017 961 людина;
  • одужали – 3 615 257 осіб;
  • летальних наслідків – 100 031.

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