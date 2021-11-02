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Лідирує Деснянський район: у Києві за добу зафіксували майже 2 тисячі нових випадків COVID-19

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
2 листопада, 12:18
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Загалом коронавірус подолали 230 623 мешканці столиці
У столиці пік захворюваності на COVID-19
У столиці пік захворюваності на COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві виявили за минулу добу 1738 нових випадків коронавірусу. 60 осіб померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

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"1738 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 60 осіб померли. Всього за період пандемії в Києві 6268 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 261 535", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли минулої доби:

  • 986 жінок віком від 18 до 96 років,
  • 618 чоловіків віком від 18 до 90 років,
  • 64 дівчинки від 20 днів до 17 років та 70 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Серед померлих: 39 жінок віком від 38 до 89 років та 21 людина від 49 до 93 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 211 хворих на COVID-19 та 371 особу з підозрою на коронавірус та пневмоніями.

Статистика захворюваності у столиці
Статистика захворюваності у столиці / Фото: КГГА

Загалом коронавірус подолали 230 623 мешканці столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 569, у Дарницькому – 262 та в Святошинському районі – 254 випадки", – зауважив мер.

Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилась на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.

На сьогодні зайнятість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" побільшає.

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