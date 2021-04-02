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Локдаун, ні не чули? Торговці ігнорують заборони Кличко

2 квітня, 16:40

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Зараз працює близько 30 наметів в Дарницькому районі

Торговці ігнорують заборону столичної влади на проведення сільськогосподарських ярмарок. Нагадаємо, за розпорядженням КМДА їх проведення з 1 по 12 квітня скасовано.

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Судячи з усього, торговці ринку (вони величають себе "міський ярмарком") на проспекті Григоренка не в курсі про заборону. На зауваження про локдаун реагують агресивно, мовляв, у них все "схвачено" і покарань вони не бояться.

Відзначимо, що зараз тут працює близько 30 наметів.

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І продавці, і покупці особливо маскового режиму не дотримуються – адже вони на свіжому повітрі знаходяться.

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У Департаменті міського благоустрою КМДА нам повідомили, що сільськогосподарські ярмарки не повинні працювати в місті до 12 квітня.

"На місце викликали поліцію, торговцям загрожує штраф за порушення карантину", – повідомили в департаменті.

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Нагадаємо, в Києві заборонили традиційні ярмарки в зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації COVID-19.

Раніше ми писали, що в Києві поліція зупиняє переповнені маршрутки і висаджує "зайвих" пасажирів.

5 фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч в новому випуску ютуб-шоу пояснив: що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

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Київ торгівля карантин палатки локдаун

Джерело: Сьогодні

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