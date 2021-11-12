Локдаун у Києві скасують? Ми дізналися коли і за яких умов

У місті посилюють контроль за дотриманням карантину на столичних підприємствах – ринки, ТРЦ, ресторани, навчальні заклади

Поки що у місті не спостерігається стабілізації ситуації / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ живе в червоній зоні карантину вже 12 днів. У місті продовжують діяти жорсткі обмеження. Сайт "Сьогодні" поцікавився у Держпродспоживслужбі столиці, чи є користь від обмежень та чи чекати городянам на послаблення карантину.

Менше тяжких госпіталізацій

У Держпродспоживслужбі Києва кажуть, що поки що у місті не спостерігається стабілізації ситуації з коронавірусом. Однак завдяки введеним обмеженням є і позитивні дані.

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"Поки маємо один позитивний момент – це зменшення показників госпіталізації хворих у тяжкій формі. Але це може бути тимчасовим явищем, тому потрібно ще промоніторити ситуацію, як мінімум, до вівторка. Після цього прийматиметься рішення, як діяти далі", – повідомив сайт "Сьогодні" Олег Рубан, голова Держпродспоживслужби Києва.

Що зі школами?

Олег Рубан каже, якщо ситуація буде у вівторок стабільною, наприклад, щодо госпіталізації та виявлення захворюваності у дітей, тоді можна говорити про деяке послаблення карантинних заходів.

"Якщо показники будуть позитивними, то, можливо, відновлять заняття в школах Києва для учнів 1-4 класів. Але це рішення прийматиметься на основі показників і не раніше вівторка 16 листопада", – розповів сайту "Сьогодні" Олег Рубан, голова Держпродспоживслужби Києва.

Немає дефіциту кисню та ліжок

За інформацією голови Держпродспоживслужби, у столичних лікарнях немає дефіциту ліжок для прийому хворих.

"Кількість ліжок, а також кисневих точок у лікарнях Києва – достатня. Місто повністю забезпечене для роботи та прийому хворих", – заявляє Олег Рубан.

З п'ятниці посилять перевірки

З сьогоднішнього дня у Києві посилюють контроль за дотриманням карантину на столичних підприємствах – ринки, ТРЦ, ресторани, навчальні заклади.

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"Дуже багато порушень карантину виявляють на підприємствах, статистика зростає. Із п'ятниці ми посилюємо перевірки. До цього столичні об'єкти перевіряли 20 мобільних груп, а тепер проводитимуть перевірки 40 мобільних груп", – розповів Олег Рубан.

Нагадаємо, до складу мобільних груп входять представники РДА, Національної поліції та Держпродспоживслужби. За порушення карантинних обмежень передбачено відповідальність за ст. 44-3 Кодексу України про адмінправопорушення.

Ця санкція передбачає штраф: для громадян – від 17 000 до 34 000 гривень, а для посадових осіб – від 34 000 до 170 000 гривень.

Піка захворюваності не допустять

За словами Олега Рубана, у Києві з кінця жовтня розпочалося сезонне підвищення захворюваності. але поки що рано говорити про його пік. Завдяки введеним обмежувальним заходам вдається стабілізувати ситуацію і не допустити піку захворюваності.

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"Сподіваюся, нам вдасться утримувати ситуацію протягом усього підйому захворюваності. Як такого піку просто не може бути, оскільки це вже недотримання протиепідеміологічних заходів та колапс медичної системи. Наразі ми намагаємося стабілізувати ситуацію, і у нас це виходить", – каже Олег Рубан.

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