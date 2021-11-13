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LOL дня. У Києві активіст залатав яму на дорозі, але жителька викопала її назад

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
13 листопада, 12:09
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У столиці на Куренівці блогер захотів самостійно покращити стан доріг, але місцева мешканка це не оцінила
Киянка викопала щойно залатану яму на дорозі
Киянка викопала щойно залатану яму на дорозі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві блогер під ніком Олісан Тимофеїч самотужки залатав яму на проїжджій частині у приватному секторі на Куренівці поблизу ЖК Липинка. Однак місцевій мешканці це не сподобалося і вона викопала яму назад.

Відео конфлікту блогер розмістив в Instagram.

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Чоловік заявив у Мережі, що залатав ями не тому, що кудись балотується, а "просто за**али ями".

Однак як тільки Олісан Тимофеїч закінчив класти асфальт, його сусідка вийшла на вулицю з лопатою і почала викопувати яму знову. Вона стверджує, що раніше ці ями виконували роль "лежачих поліцейських" і завдяки їм авто не ганяють дорогою. Киянка зазначила, що раніше через активний трафік вона не могла виїхати з дому.

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В одній зі сторіс чоловік повідомив, що його сусідка мало не "дала йому лопатою по голові" і "вона виїжджає на Lexus і їй поф*г".

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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