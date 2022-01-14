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LOL дня. У Києві чоловік вигулював голуба на повідку (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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14 січня, 17:58
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Судячи з кадрів, голуб звик до таких прогулянок
У столиці очевидці зняли на камеру курйозний випадок із голубом
У столиці очевидці зняли на камеру курйозний випадок із голубом / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві помітили чоловіка, який вигулював на повідку свого домашнього вихованця. Здавалося б нічого незвичайного, але чоловік вигулював голуба.

Відео опублікувала Magnolia TV Telegram.

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В одному з районів столиці чоловік вигулював на повідку голуба.

На відео видно, що птах тягне господаря і у нього натягується повідець у руках.

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"Бочили колись, як вигулюють голуба на повідку", – пишуть у Мережі.

У Вінниці мама "вигулювала" дітей ТРЦ на повідку

У Вінниці мама гуляла з дітьми по торговому центру та тримала їх на повідку. При цьому в її руках було два великі пакети.

На знімку видно, як мама йде торговим центром із двома великими пакетами в руках. Поруч із нею були її діти, яких вона прив'язала до себе за допомогою спеціального повідця.

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