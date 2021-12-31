Краще залишитись вдома. Якої погоди чекати жителям Києва у перший день Нового року (мапа)

Завтра, 1 січня, у Києві попереджають про опади, але вони пройдуть лише у новорічну ніч.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Вдень 1 січня опади послабшають. Також буде сильний вітер із штормовими поривами
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"Незважаючи на високі градуси, одягайтеся тепліше. Не забудьте про шарф і щось на голову", – додає синоптик.
Температура повітря у Києві в новорічну ніч коливатиметься близько +2 градусів, а вдень повітря прогріється до +5 градусів.
Україні потрібно готуватися до природних катастроф
Останніми роками суттєво змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.
Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофиі до них уже зараз треба бути готовими.
Кліматичні зміни в країні, які попереджають про те, що в майбутньому на нас чекають катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як зимового, так і літнього періоду.
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