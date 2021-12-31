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Краще залишитись вдома. Якої погоди чекати жителям Києва у перший день Нового року (мапа)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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31 грудня, 12:42
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Максимальна температура повітря у місті буде 5 градусів тепла
Погода в столиці 1 січня / Колаж "Сьогодні"
Погода в столиці 1 січня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 1 січня, у Києві попереджають про опади, але вони пройдуть лише у новорічну ніч.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Вдень 1 січня опади послабшають. Також буде сильний вітер із штормовими поривами

"Незважаючи на високі градуси, одягайтеся тепліше. Не забудьте про шарф і щось на голову", – додає синоптик.

Температура повітря у Києві в новорічну ніч коливатиметься близько +2 градусів, а вдень повітря прогріється до +5 градусів.

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Погода в Україні на 1 січня. Фото: Наталки Діденко
Погода в Україні на 1 січня. Фото: Наталки Діденко

Україні потрібно готуватися до природних катастроф

Останніми роками суттєво змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофиі до них уже зараз треба бути готовими.

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Кліматичні зміни в країні, які попереджають про те, що в майбутньому на нас чекають катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як зимового, так і літнього періоду.

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