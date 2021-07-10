"*лядь" – виробники шаурми в Києві запустили скандальну рекламу (фото)

Біля метро Деміївська помітили скандальну рекламу шаурми / Фото: колаж "Сьогодні"
У Голосіївському районі Києва перехожі помітили оригінальну рекламу "деміївської шаурми".
Фото опублікував журналіст Василь Михальчук в Facebook.
"Ідеш ти такий додому, думаєш про щось своє, і раптом, глядь, мало не пропустив деміївську шаурму" , – написано на рекламі.
Виробник вирішив використати оптичну ілюзію – в слові "глядь" погано проглядається перша буква і з'являється відчуття, що назва складається з нецензурного слова.
"Що, що? Погано видно", – прокоментував фото автор.
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"Яке там "домой"? На вокзал", "Богі рєклами", – пишуть у коментарях під фото.
Фото: Скріншот
Раніше ми повідомляли, що в Москві відкрили новий заклад громадського харчування Stalin Doner, назване на честь диктатора Йосипа Сталіна. На вході до закладу, розташованого в районі метро "Войковська", клієнтів вітають написом "Йосип Віссаріонович запрошує скуштувати!". Слоган фастфуду – "Жити стало краще, жити стало веселіше!". Там є тематичне меню.