"*лядь" – виробники шаурми в Києві запустили скандальну рекламу (фото)

На рекламі в слові "глядь" погано проглядається перша буква і з'являється відчуття, що назва складається з нецензурного слова

Біля метро Деміївська помітили скандальну рекламу шаурми / Фото: колаж "Сьогодні"

У Голосіївському районі Києва перехожі помітили оригінальну рекламу "деміївської шаурми".

Фото опублікував журналіст Василь Михальчук в Facebook.

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"Ідеш ти такий додому, думаєш про щось своє, і раптом, глядь, мало не пропустив деміївську шаурму" , – написано на рекламі.

Виробник вирішив використати оптичну ілюзію – в слові "глядь" погано проглядається перша буква і з'являється відчуття, що назва складається з нецензурного слова.

"Що, що? Погано видно", – прокоментував фото автор.

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"Яке там "домой"? На вокзал", "Богі рєклами", – пишуть у коментарях під фото.

Фото: Скріншот

Раніше ми повідомляли, що в Москві відкрили новий заклад громадського харчування Stalin Doner, назване на честь диктатора Йосипа Сталіна. На вході до закладу, розташованого в районі метро "Войковська", клієнтів вітають написом "Йосип Віссаріонович запрошує скуштувати!". Слоган фастфуду – "Жити стало краще, жити стало веселіше!". Там є тематичне меню.