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Любченко пропонує в Чорнобилі вирощувати кукурудзу для переробки в біогаз

9 липня 2021 7:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Міністр економіки запропонував використовувати з користю землі в Чорнобильській зоні

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр економіки України Олексій Любченко заявив, що в Чорнобильській зоні можна вирощувати кукурудзу для подальшої переробки в біогаз.

Про це він сказав на четвертій міжнародній конференції з питань реформ в Україні, передає "НВ.Бізнес"

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"Україна має Чорнобильську зону, де не використовується величезна кількість земель. Там можна вирощувати культуру, наприклад кукурудзу, потім її переробляти в біогаз, з біогазу виробляти електрику. Це така складна потрійна переробка, яка додає доданої вартості набагато більше, ніж якщо просто поставити сонячну панель, яка є вкрай нееефективною для виконання функцій енергетичної безпеки держави", – заявив він.

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За його словами, Україна має величезний енергетичний потенціал.

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Відзначимо, що в липні 2018 року в Чорнобильській зоні відкрили першу сонячну електростанцію – Солар Чорнобиль. Вона знаходиться у 4-му енергоблоці ЧАЕС, який вибухнув 26 квітня 1986 року.

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Раніше ми писали, що в Чорнобилі відкривають велосипедні та водні маршрути.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Чорнобиль повинен стати зоною міжнародного і внутрішнього туризму, а зона відчуження – зоною відродження.

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