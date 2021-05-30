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"Люблю тебе, старенький!". Зеленський привітав Київ з днем народження

30 травня, 09:11

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Президент заявив, що якби Київ був людиною, то хотів би його обійняти і особисто привітати

Президент України Володимир Зеленський привітав столицю з днем народження. Глава країни зазначив, що це особливе місто.

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Про це Зеленський написав у Telegram.

Президент заявив, що немає такої людини, яка б не знайшла у Києві щось своє. А якби місто було людиною, Зеленський хотів би його обійняти.

"Затишні та сповнені історією вулички Подолу й широкі проспекти спальних районів – заворожують по-своєму. Та головне у Києві те, що ти постійно чуєш його серцебиття. Серцебиття, яке заряджає. Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: "Люблю тебе, старенький!" З днем народження, Києве!", – написав глава країни.

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Як відомо, в останню неділю травня українська столиця відзначає день народження. Ми писали, куди можна піти в цей день.

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Крім того, сьогодні через святкування у місті перекриють деякі вулиці, так що громадський транспорт змінить свої маршрути.

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