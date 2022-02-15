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Людей тримають у страху? Ми дізналися, що кияни думають про відведення військ РФ від України

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15 лютого, 18:17
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Багато жителів столиці вважають, що 16 лютого вторгнення Росії не буде
Що мешканці Києва думають про відведення військ РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
Що мешканці Києва думають про відведення військ РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 15 лютого, Південний та Західний військові округи Російської Федерації розпочали повернення військ на місця дислокації після навчань. Водночас з'являлася інформація, що 16 лютого РФ здійснить вторгнення до нашої країни.

Журналісти "Сьогодні" дізналися, що думають жителі столиці про відведення військ РФ від України та загалом про ситуацію з війною на сьогодні.

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Що думають кияни?

  • "Агресія триває вже вісім років і я вважаю, що вона нікуди не зникла. У будь-якому разі потрібно розглядати Росію як потенційного ворога. Сьогодні ще 15 лютого і я поки що не знаю, що буде 16 лютого. Буде неприємно, якщо будуть повномасштабні дії. Завжди слід пам'ятати, що подальша ескалація Росії сюди може будь-якої миті відбутися"
  • "Я не боявся, що буде агресія 16 лютого, а готувався"
  • "Я думаю, що напруга не зникла. У мене є діти маленькі, нам ще жити в Україні тому, звичайно, я хвилювався через вторгнення Росії. Я готовий захищати свою країну"
  • "Я вважаю, що через вторгнення РФ більше нагнітають ситуацію, але громадянам України це невигідно. Особисто мені не було страшно, що може статися 16 лютого"
  • "Війни не буде. Я не вірю в це"
  • "Я молодий і живу сьогоденням. Звичайно, війна – це страшно, але я не думаю про погане, а про хороше. Якщо що, я зі Львова і можу будь-якої миті поїхати додому"
  • "Жодної війни не буде"
  • "Небезпеки й не було, все роздмухали, щоб народ тримати в страху. Я нічого не боявся. Чи готовий брати участь у бойових діях? Та в мене в Росії половина братів, вони там живуть давно"

Війни не буде? Росія почала відведення військ від України

Південний та Західний військові округи Російської Федерації розпочали повернення військ на місця дислокації після навчань. Про це повідомив журналістам офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

"Підрозділи Південного та Західного військових округів, які виконали завдання, вже розпочали завантажуватися на залізничний та автомобільний транспорт і сьогодні почнуть рух у свої військові гарнізони. Окремі підрозділи здійснять марші своїм ходом у складі військових колон", – сказав Конашенков.

Зазначимо, що до Південного та Західного військових округів відносяться серед іншого Воронезька, Курська, Ростовська та Брянська області, які межують з Україною. У цих областях раніше неодноразово відзначалося накопичення військ Росії.

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Загроза вторгнення Росії

Раніше повідомлялося, що РФ стягнула понад 100 тисяч військових до кордону з Україною. Вторгнення може розпочатися вже 16 лютого, повідомила з посиланням на свої джерела американська агенція Bloomberg.

Водночас група розслідувачів Conflict Intelligence Team заявила, що Росія перекидає до України ще одну танкову армію.

Також РФ відхилила запит України з вимогою надання інформації про військові навчання біля кордону, назвавши його неприйнятним.

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Нагадаємо, Україна скликає термінову зустріч із РФ та всіма державами – учасниками Віденського документа для обговорення посилення та переміщення військ РФ вздовж українського кордону та у тимчасово окупованому Криму.

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