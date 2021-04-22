Магазин у смартфоні: онлайн-сервіси "АТБ" зроблять процес купівлі простим, безпечним і зручним

Найбільша торговельна мережа України "АТБ" учергове підтвердила свій статус драйвера галузі ритейлу, запустивши одразу декілька інноваційних онлайн-сервісів. Це диджиталізаця, про яку останнім часом дуже багато говорять. Яким чином вона поліпшує якість нашого життя? Давайте розберемося разом.

Інноваційні електронні сервіси "АТБ"

Перша з нових диджитал-технологій, яку вже впровадили у 1222 супермаркетах найбільш клієнтоорієнтованої та популярної торговельної мережі країни, стосується зворотного зв'язку з покупцем. Згідно з даними із відкритих джерел, магазини "АТБ" у 24 областях нашої країни щодня відвідує більш ніж чотири мільйони громадян. Думку кожного із клієнтів, яких в "АТБ" традиційно вважають повноправними партнерами по бізнесу, у компанії цінують і хочуть знати. Для цього в магазинах лідера вітчизняного ритейлу створили електронну книгу відгуків і пропозицій. Цей сервіс став гідною альтернативою паперовій книзі скарг і пропозицій, яка вже давно застаріла та була скасована рішенням Кабінету міністрів України кілька років тому.

Залишити відгук, поділитися своєю думкою або озвучити пропозицію тепер просто, як відправити другові повідомлення в месенджері. Потрібно відсканувати своїм смартфоном QR-код, який розташований на видному місці в "Куточку споживача" кожного магазину "АТБ" (див. фото).

Потім слід заповнити нескладну форму та нажати на кнопку "Залишити відгук". Для цього знадобиться всього декілька хвилин.

Як повідомляють в "АТБ", усі повідомлення реєструють у спеціальній системі СRМ. Співробітники компанії обробляють їх максимально оперативно.

Для тих, хто з різних причин ще не повністю освоїв функції свого смартфона, працює кол-центр "АТБ". Відгуки та пропозиції, як і раніше, можна залишити, зателефонувавши на номер гарячої лінії 0-800-500-415.

"Стратегія нашого розвитку заснована на інтересах і потребах клієнтів, яких в "АТБ" прийнято вважати партнерами по бізнесу. Ми системно підходимо до питань, важливих для більш ніж чотирьох мільйонів наших покупців, — це зручність, гарантована якість і доступні ціни. Ефективно вирішувати такі завдання нам вдається завдяки впровадженню сучасних інноваційних рішень і додаткових клієнтських сервісів, створенню комфортного та відкритого середовища для кожного нашого покупця", — пише на своїй сторінці у Facebook Борис Марков, голова ради директорів, генеральний директор корпорації "АТБ".

Нагадаємо, що з 2019 року в "АТБ" впроваджений інтелектуальний помічник АТБОТ. Він у будь-яку годину дня й ночі спілкується з мільйонами клієнтів у популярних месенджерах Viber і Telegram. Цей віртуальний "менеджер" здатен моментально вирішувати будь-які питання, надавати точну інформацію про асортимент (на прилавках кожного супермаркету "АТБ" представлено понад 3,5 тисячі найменувань товарів), акції, магазини, вакансії у компанії... Також він може записати на співбесіду людини, що цікавиться працевлаштуванням в "АТБ".

У супермаркетах торговельної мережі, яка демонструє найвищі темпи розвитку протягом останніх 10 років, зараз також впроваджують сервіс "Scan & Go", що дозволяє за допомогою смартфона самостійно сканувати штрих-коди продуктів і зробити оплату онлайн у мобільному додатку "Скануй Купуй", після чого потрібно показати консультантові на виході інформацію щодо оплати.

Корпорація "АТБ" уже неодноразово доводила, що орієнтується насамперед на потреби свого клієнта, докладає максимум зусиль для того, щоб процес купівлі був комфортним і простим. Супермаркети найбільшої торговельної мережі стали одними з перших в Україні, де можна розрахуватися за допомогою мобільного телефона (із системою Android), фітнес-браслета з підтримкою NFC або ж завдяки Apple Pay (для власників "яблучних" iPhone).

Незабаром планують також запустити власний мобільний додаток "АТБ", що об'єднає всі найбільш корисні сервіси, які клієнти вже полюбили.

Доставка продуктів з "АТБ" за допомогою Glovo

Навесні минулого року, коли почався суворий національний карантин, компанія "АТБ" зробила серйозний крок у сфері онлайн-торгівлі – був відкритий перший в Україні продуктовий інтернет-магазин "АТБ" повного циклу. Новий для української галузі ритейлу сервіс дозволив мільйонам українців купувати улюблені продукти і при цьому заощаджувати сімейні бюджети.

Цього року компанія реалізувала ще один сміливий проєкт. Йдеться про адресну доставку гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необхідності за допомогою служби Glovo. У тестовому режимі даний сервіс запустили у Дніпрі в останніх числах березня, і він одразу ж показав свою затребуваність серед клієнтів. За досить короткий час співробітництва із сервісом швидкої кур'єрської доставки торговельна мережа "АТБ" стала безумовним лідером щодо кількості замовлень доставки продуктів харчування.

Так, усього через тиждень – з 5 квітня – цей сервіс став доступний у Києві й також отримав багато позитивних відгуків.

Станом на сьогодні компанії вже досягли взаємної згоди – замовити продукти з "АТБ" з доставкою Glovo можна у 28 населених пунктах по всій країні. Саме стільки міст охоплено зазначеною кур'єрською службою.

"Я переконаний, що пенетрація сервісу швидкої доставки, у тому числі з підприємств, що належать до галузі ритейлу: супермаркетів і аптек – має великий потенціал для розвитку… Сьогодні ми починаємо важливе партнерство з мережею "АТБ" і раді запропонувати новий сервіс та досвід для їхніх клієнтів", — розповів генеральний менеджер Glovo в Україні Дмитро Расновський.

Зробити онлайн-замовлення дуже просто, оскільки весь добре знайомий мільйонам українців асортимент супермаркетів "АТБ" завантажується в додаток Glovo. Кожне замовлення від служби доставки автоматично передається в найближчий магазин, оперативно формується та вручається кур'єрові. Через усього 20–40 хвилин (середній час виконання замовлення) продуктовий пакет з "АТБ" уже можна одержати вдома.

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