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Мало "корони", то ще й грип атакує. Як борються з інфекцією у Києві

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
11 листопада, 15:05
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У Києві третина всіх хворих на грип – діти, при цьому зменшився показник госпіталізації серед дорослих. За останній тиждень до лікарень потрапили 2342 особи
В Україні зараз сезон грипу
В Україні зараз сезон грипу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві, як і в Україні, поки не зростає захворюваність на грип та ГРВІ. Медики наголошують, що хоча грип та ковід мають схожі симптоми, плутанини у постановці діагнозу немає.

Про це сайту "Сьогодні" повідомив в. о. гендиректора ГУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

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Захворюваність іде на спад?

Як запевняють фахівці, за 44 тиждень 2021 року у місті було зниження захворюваності порівняно з попереднім тижнем на 5,8%.

Зареєстровано 20 698 хворих на грип, ГРВІ та СОVID-19 (за попередній тиждень – 21 967), що нижче за епідемічний поріг на 12,5%. Показник захворюваності становив 698,7 (за 43 тиждень – 741,6).

Зниження відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Дітей у Києві захворіло 6494 особи, а за минулий тиждень 7539, зниження на 13,9%. Дорослих 14 204 проти 14 428, зниження на 1,6%", – сказав Сергій Чумак.

Як хворіють діти та дорослі?

За словами Сергія Чумака, діти становлять 31,4% від загальної кількості хворих, минулого тижня – 34,3%.
Серед школярів зареєстровано 2971 випадок, це 45,7% від загальної кількості хворих дітей (43 тиждень – 45,2%). Від загальної кількості тих, хто звернувся за медичною допомогою, 14,4% (попередній тиждень – 15,5%). Зниження захворюваності – на рівні 12,9%.

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За словами головного санлікаря Києва, у місті поменшала госпіталізація серед дорослих. За останній тиждень госпіталізовано 2342 особи, їх 201 дитина (за 43 тиждень – 2429, їх 156 дітей).

Хто стежить за ситуацією?

За ситуацією з грипом у столиці стежать три установи:

  • Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 Шевченківського району;
  • Київська міська клінічна лікарня №9;
  • Дитяча клінічна лікарня №9 Подільського району.

"З 40 тижня 2021 року до вірусологічної лабораторії центру вибірково доставили 28 зразків для ПЛР-дослідження на грип та СОVID-19, з них досліджено 21. У 11 випадках виявлено респіраторні збудники, інші дослідження негативні", – зазначає Сергій Чумак.

Скільки людей зробили щеплення від грипу?

Що з початку сезону грипу в столиці щеплено 9137 людей, у тому числі із групи медичного ризику – 855, епідемічного ризику – 1898 та інших – 6384.

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Чи плутають грип із ковідом?

COVID-19 та грип мають схожі симптоми, такі як:

  • кашель;
  • нежить;
  • біль в горлі;
  • лихоманка;
  • втома.

Однак COVID-19 може спричинити додаткові симптоми - втрата смаку та нюху, задишка.

Як пояснили нам у "Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України", плутанини при постановці діагнозу не виникає.

Пацієнти, які захворіли на грип чи ковід, розподіляються на етапі ПЛР-дослідження. Медики ставлять діагноз на підставі клінічних проявів та лабораторних досліджень.

Якщо до лікарні потрапляє людина із застудою, то їй обов'язково роблять швидкий тест на антиген, або проводиться відбір матеріалу та відправляється на дослідження до лабораторії. Якщо СОVID не підтверджується, йому ставлять відповідний діагноз – грип чи ГРВІ.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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